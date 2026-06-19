“Trump no está bien informado”: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En respuesta a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que es una mujer asustada que ha perdido el control del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no caerá en confrontaciones con él, pero afirmó que “está mal informado sobre la realidad de México”, al asegurar que su gobierno mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia, construir la paz, defender la soberanía, y que “eso lo sabe el pueblo de México, que es lo que a ella le importa”.

El mandatario republicano aprovechó el discurso que pronunció al cierre de la Cumbre del G7, en Evian, Francia, para insistir en que México es un país que controlan los cárteles de la droga, y luego de sus habituales elogios a la Presidenta Sheinbaum, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, dijo que es “una mujer muy buena pero muy asustada”, a lo que ella respondió en su mañanera, sin ir más allá.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Luego de la enésima reanudación de diálogos, tan infructuoso como los anteriores, los líderes de la CNTE decidieron continuar con sus movilizaciones como la de ayer a las oficinas de las Afores, para “visibilizar a quienes lucran con los Fondos de Ahorro para el Retiro, quienes amasan grandes fortunas”, sin definir si levantarán su paro nacional, lo que tendrá que ir a consulta, aunque advirtieron que “hay una convicción muy firme para mantener la protesta”.

Aun con cierta reticencia de su parte, por aquella absurda “pausa” que impuso su antecesor en las relaciones diplomáticas entre ambos países, se hacen preparativos para un encuentro de la Presidenta Sheinbaum con el rey de España, Felipe VI, quien asistirá al partido del seleccionado de su país con el de Uruguay, en Guadalajara, la próxima semana, que ella insiste en calificar de “probable”.

Si como lo repite insistentemente, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, cumple su advertencia de que ese movimiento no postulará como candidatos a las elecciones del año que entra a quienes, por incumplimiento estatutario, oscuro pasado o investigaciones pendientes, se registren a partir del lunes para ser coordinadores para la Defensa de la Transformación, no pocos se quedarán en el camino.

Insistir hoy en ubicar a la diputada local sinaloense Paola Gárate Valenzuela por presuntos vínculos familiares de un narco ejecutado, después de que ella se atreviera a refutar que se declarara que ella no ha presentado denuncia por la ofrenda fúnebre en su casa, recuerda aquel encuentro de AMLO, al bajar del vehículo en la gira que iba, para saludar a la madre de El Chapo Guzmán cerca de Badiraguato.