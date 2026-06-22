Que “cante” Zambada, preocupa a AMLO

Justo en víspera de que Morena inicie hoy el registro de candidatos a gobernadores, legisladores y alcaldes como “Coordinadores de la defensa de la Transformación”, para las próximas elecciones, en su nuevo libro de memorias, el exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar asegura que un empresario-confidente de Palacio Nacional le confió que tras la entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, el expresidente Andrés Manuel López Obrador le expresó su preocupación de que éste revelara información sobre funcionarios y políticos mexicanos.

Cofundador con Joaquín El Chapo Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, con engaños de su ahijado Joaquín Guzmán López, Zambada fue llevado a una reunión en las afueras de Culiacán que habría el 25 de julio de 2024 entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el entonces diputado federal Melesio Cuén, exrector de la Universidad estatal, por las diferencias que éstos mantenían, quien fue ejecutado ahí mismo, tras lo cual El Mayo fue trasladado en avioneta al aeropuerto de Nuevo México y entregado a la justicia de EU, sin que AMLO se enterara.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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En la entrevista que el desaparecido director de Excélsior, Julio Scherer, le hiciera en una ocasión a El Mayo para la revista Proceso, éste le dijo que desde que crearon el Cártel de Sinaloa, él, a lo largo de 50 años, a través de su gente, mantuvo contacto y entrega de recursos a funcionarios, gobernadores y dirigentes de distintos partidos políticos que fue, y sigue siendo —según lo escrito por el exdiplomático demócrata— preocupación de todos los que temen ser mencionados por Zambada para evitar que le impongan cadena perpetua.

Habrá que ver cuántos de los militantes de Morena que a partir de hoy acudirán a registrarse como aspirantes a los gobiernos de 17 entidades, con disfraz de “coordinadores de la defensa de la 4T”, porque no son pocos, entre actuales legisladores y alcaldes, que tendrán que librar pendientes reclamos por el desempeño en sus actuales cargos, entre los que figuran lo mismo actuales diputados que senadores y alcaldes.

Bien “forrados”, y no precisamente por el frío o las lluvias que pasaron durante más de tres semanas en las que desquiciaron el Centro Histórico y en las principales avenidas y calles de la Ciudad de México, los líderes de la CNTE regresaron a sus entidades con al menos ¡800 millones de pesos! que les repartió el Gobierno para que se fueran, calificada de la “negociación” que la SEP se tiene con ellos a partir de las “necesidades del servicio” en los estados de los que proceden, dijo el titular de esa dependencia, Mario Delgado.