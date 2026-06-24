El exembajador Ken Salazar está presente en todas partes

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante gran parte de su sexenio, AMLO calificó a Ken Salazar como su “amigo” y lo describió como una “gente buena” y un diplomático simpático. Hoy que lo exhibe como un timorato que según dicen, esta asustado, por haber protegido a Rubén Rocha Moya, y a otros gobernadores, se arrepentirá de haberle abierto las puertas de Palacio Nacional.

Inclusive, en 2022, el mandatario lo defendió ante críticas de medios como The New York Times, asegurando que el embajador no era un “halcón” intervencionista, sino alguien que buscaba mantener buenas relaciones y entendimiento entre ambos países.

El romance se fracturó severamente en el verano de 2024, cuando López calificó públicamente a Salazar de “imprudente” y de cometer una falta de respeto a la soberanía mexicana.

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Esto ocurrió después de que el jefe del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada fuera secuestrado en territorio mexicano y llevado subrepticiamente a los Estados Unidos, en donde actualmente es juzgado por el mismo tribunal que condenó a su ex socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, pero el gobierno mexicano no estuvo enterado y hasta ahora se sostiene la versión de que “El Mayo” fue secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y entregado a la justicia estadounidense a cambio de reducción de las condenas a su padre y otros miembros de la familia.

La otra versión, que no ha podido confirmar el gobierno mexicano, es que fue directamente capturado por agentes de los Estados Unidos que, obviamente, actuaron sin autorización.

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Guerrero, uno de los 17 entidades que renovarán la gubernatura, a pesar de la desaprobación a la actual gobernadora, Evelyn Salgado con un 57 por ciento negativo, la marca Morena le da ventaja sobre la oposición.

Como principales candidatas, anote a la cabeza a la senadora Beatriz Mojica, con 24%, a la ex Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián con el 17%, y en al fondo la alcaldesa con licencia d Acapulco, Abelina López con 11%.

Cabe destacar que, aunque podrá registrarse el senador, Félix Salgado Macedonio, por ser un derecho de los estatutos a la militancia, no garantiza su participación para la elección de la candidatura, por la ley interna del partido del famoso nepotismo, toda reinversión extranjera. Debemos generar certeza jurídica, fortalecer la proveeduría local y apostar por industrias de alto valor agregado que generen empleos bien remunerados”, expresó.

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La diputada federal al registrarse como aspirante a coordinadora de Baja California, Eva Moreno reconoció que la principal preocupación de los bajacalifornianos es la inseguridad, problemática que, afirmó, afecta la confianza ciudadana y limita el desarrollo económico de la entidad.

“Debemos construir una cultura de paz que permita recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades y generar condiciones para el crecimiento y el bienestar de las familias”, señaló.

En materia económica, advirtió que Baja California enfrenta importantes desafíos para atraer inversiones y fortalecer su competitividad.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras disminuye la inversión extranjera. Debemos generar certeza jurídica, fortalecer la proveeduría local y apostar por industrias de alto valor agregado que generen empleos bien remunerados”, expresó.

Respecto a la infraestructura, sostuvo que el desarrollo debe planearse con visión de largo plazo y bajo criterios de sustentabilidad.

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la Comisión Permanente aprobó, las solicitudes de licencia que presentaron 11 senadoras, senadores, diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena y del PVEM, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido.

Se trata de la diputada de Morena, Julia Arcelia Olguín Serna, quien solicitó licencia a partir del pasado 21 de junio; de la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, de la misma fracción parlamentaria; y del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, quienes se separaron de sus funciones legislativas desde el 22 de junio del año en curso.

La Asamblea también concedió licencia a las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Beatriz Robles Gutiérrez, de Morena, a partir del 23 de junio de 2026.

Además, el diputado Gilberto Herrera Ruiz y la diputada Gricelda Valencia de la Mora, de Morena, solicitaron licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este 23 de junio.

Y se aprobó la licencia de la senadora Verónica Díaz Robles, de Morena, a partir del 26 de junio; así como al diputado Daniel Campos Plancarte, del mismo Grupo Parlamentario, quien se separará de sus funciones legislativas, a partir del 30 de junio de 2026.

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