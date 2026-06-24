Frijol y petróleo de México a Cuba, bajo sanción de EU

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El conglomerado militar de la dictadura de Miguel Díaz Canel, Grupo de Administración Empresarial (GAESA), ha sido el receptor de cuantiosos envíos de crudo, combustibles y víveres enviados por el Gobierno de México, un conglomerado que ayer fue objeto de sanciones directas por parte del Departamento de Estado al mando de Marco Rubio: ello significa riesgo de sanciones a Pemex, así como a Alimentación para el Bienestar, conforme al reforzamiento de la Orden Ejecutiva 14404 emitida el pasado primero de mayo por Donald Trump.

El reforzamiento de las sanciones señala que GAESA “es el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba” que controlando aproximadamente 40 por ciento o más de la economía isleña, financia la represión contra una población sumida en el hambre y la enfermedad y esconde el dinero en cuentas internacionales desde donde controla activos ilícitos por unos 20 mil millones de dólares. La sanción, además de GAESA, cae sobre la directora, la general de brigada Ania Guillermina Lastres, así como a Annalie Lilliam Rueda, esposa de Alejandro Castro, el júnior de Raúl Castro.

El departamento de Estado prohíbe a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones, contribuciones, provisión de fondos, de bienes y servicios al núcleo financiero y económico de la dictadura.

Y aquí lo que es una seria advertencia y para el Gobierno mexicano y bancos privados del país: “las personas extranjeras que realicen transacciones con personas designadas conforme a la E.O. 14404 —o que operen en los sectores energético, de defensa y material, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, según lo identificado en la E.O. 14404— están ellas mismas en riesgo de ser sancionadas”.

Y agrega: “las personas no estadounidenses, incluidas las instituciones financieras extranjeras, deben proceder con cautela en cualquier trato con una parte autorizada bajo esta autoridad. Las acciones para devolver activos a una parte sancionada o transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte del objetivo podrían exponer a personas no estadounidenses a riesgos significativos de sanciones”.

Tras advertencia no hay engaño.

Para manterse con vida, use empaque guinda. Es una decisión tomada en la Secretaría de Salud a cargo de David Kershenobich, pero se trata de ocultar que no es para lo que sí es: es obligatorio para los laboratorios y distribuidores que ganan licitaciones en la compra consolidada 2027-2028 que los empaques de casi 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud vayan con una etiqueta guinda, la efigie de una mexicana enarbolando con gesto estoico el lábaro patrio con las leyendas “Medicamento gratuito”, “La salud es un derecho”, “Uso exclusivo del Sector Salud” y “Prohibida su venta”… es decir, el sector salud sea altavoz oficialista para las elecciones del próximo año.

Una y otra vez se han reunido los representantes sectoriales y de empresas mexicanas y extranjeras agrupados en la Canifarma, que preside Guy Jean Savoir García, para exponer las dificultades técnicas de colocar tales etiquetas en ciertos recipientes (goteros, bolsas de soluciones, cartuchos, etc.), el costo mismo de hacerlo y la complicación que tiene para las empresas nacionales para adquirir equipo rotulador adicional… o que las multinacionales médicas deban adaptar sus procesos de empaque para surtir productos con precios ya de por sí castigados.

Todo ello, explicando que complicaría el suministro puntual de tales productos el año próximo, por lo que han sugerido mejor tomarlo con calma para que se cumpla lo que establecen los avisos de gobierno, pero examinando la forma en establecer el sello guinda a partir del 2028. Pero no. Para el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, es prioridad que la propaganda oficial aparezca en los medicamentos dispensados en el año de las elecciones intermedias en las que el partido oficial, Morena, no las trae todas consigo.

Ante inflación médica, ahorro inteligente. Vaya asunto; según el Informe de Tendencias de Costos Médicos 2026 de la firma AON, la inflación médica podría alcanzar una tasa promedio de 14.8% y los principales afectados serían los menores de 30 años.

A esto se suma la eliminación de la acreditación del IVA para aseguradoras vigentes, medida fiscal que entró en vigor en enero de este año, con lo que las pólizas de Gastos Médicos Mayores se encarecieron entre 20 y 40%.

Ante este escenario Ahorra Seguros, el cotizador de seguros en línea líder en Latinoamérica, ofrece un modelo de contratación 100% digital, que beneficia en buena medida a jóvenes, pues entre menos edad se tiene al contratar menor será su prima y más lento el ritmo de incremento anual.

La plataforma permite comparar en tiempo real las estrategias ofertadas en el mercado, otorga opciones de personalización tales como la activación o desactivación de coberturas según las necesidades y posibilita incrementar el deducible con el objetivo de disminuir la prima anual.

Gabriela Rosillo, a cargo de Ahorra Seguros, apunta que los planes disponibles en ahorraseguros.mx/gastos-medicos rinden inteligentemente desde el día uno de contratación con beneficios como teleconsultas ilimitadas, descuentos en laboratorios, atención psicológica en línea y orientación nutricional, todo con una prima inferior a la de una póliza estándar.

AMLO, el regreso. No es la primera vez que se dice, aunque el mensaje es reiterativo en corrillos políticos y en grupos digitales de choque obradorista: que Andrés Manuel López prepara su regreso para hacer nuevamente campaña y rescatar la imagen perdedora ligada al crimen organizado que su partido tuvo bajo la conducción de Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde a manos del PRI que conduce Alejandro Moreno…, y que no ha podido revertir Ariadna Montiel en su confrontación con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos.

¿Será que La Chingada le quedó chica?