Se le complica el tablero a Samuel

En Nuevo León, Samuel García ya no ve lo duro sino lo tupido. Y es que lo que vive el gobernador emecista dejó de ser únicamente una disputa con el Congreso local o una narrativa de confrontación con la oposición; ahora el foco se desplaza hacia presuntas triangulaciones de recursos y conflictos de interés, mismos que estaría investigando la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy.

Incluso, en los pasillos de la 4T y en algunas oficinas de fiscalización federal se comenta que tan sólo hay que seguir la ruta del dinero y algo gordo estaría por explotar. Los señalamientos que han comenzado a circular apuntan a una red de operaciones que involucra al entorno familiar del gobernador, particularmente a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, quien ha sido ubicado en expedientes donde aparecen transferencias internacionales por alrededor de 10 millones de pesos, movimientos inmobiliarios de alto valor y operaciones financieras que ya estarían bajo revisión de autoridades federales.

Y ojo. No se trata de versiones aisladas, hablamos de registros bancarios, fiscales y patrimoniales que han empezado a cruzarse con contratos privados y actividad empresarial. El punto fino del asunto está en la naturaleza de los flujos. Depósitos en efectivo, retiros sin origen plenamente identificado, cheques de alto monto y pagos a intermediarios financieros dibujan un patrón que, en la lógica de los investigadores, suele encender alertas de cumplimiento.

A ello, se suman referencias a empresas como despachos jurídicos y firmas fiscales vinculadas al entorno familiar, algunas de las cuales ya habían sido mencionadas en investigaciones periodísticas previas por su relación con proveedores y contratos públicos en Nuevo León.

Lo delicado no es sólo el volumen de recursos, sino la dispersión geográfica y operativa de las transacciones. Los reportes apuntan a movimientos hacia Estados Unidos, Europa y América Latina, lo que sugiere estructuras de intermediación financiera más sofisticadas que una simple actividad empresarial local. En el ecosistema de fiscalización federal, este tipo de trazos suelen interpretarse como posibles mecanismos de diversificación patrimonial que, cuando menos, exigen una explicación detallada ante la autoridad.

Por ello, el caso empieza a adquirir una dimensión política mayor. No es sólo la presión del Congreso de Nuevo León ni las denuncias de la oposición, sino la posibilidad de que el expediente escale a instancias federales en un momento donde la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho del combate a la corrupción un eje discursivo central.

En ese tablero, cada movimiento cuenta, y cada transferencia bancaria puede convertirse en pieza de un ajedrez mucho más grande donde Samuel García puede ver frustradas sus intenciones presidenciales.

Industria mexicana. El jersey de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 tiene un componente que va más allá del entusiasmo de la afición. Aunque Adidas, presidida por el empresario egipcio Nassef Sawiris, es la responsable de su comercialización, la producción de los 5 millones de camisetas oficiales recae en Grupo Martex, encabezado por Santiago Martí. Con operaciones en Irapuato, Guanajuato, la compañía mexicana desarrolló durante más de año y medio una estrategia de manufactura que le permitió alcanzar volúmenes de hasta 120 mil jerseys por día. El proceso implicó reforzar áreas de corte, sublimado, confección y control de calidad para cumplir con los estándares internacionales. El jersey del Tri incluso ha superado en ventas a selecciones como Brasil, Francia y España. Cabe resaltar que, para el diseño color verde inspirado en la Piedra del Sol, también conocida como calendario azteca, se requirió autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que recibió alrededor de 41 mil pesos por el permiso solicitado por Adidas.

Reconocimiento aguacatero. El reconocimiento de la Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán” por parte de la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) representa un avance relevante para la protección del origen y la diferenciación del aguacate Hass producido en 31 municipios de Michoacán, al acreditar formalmente sus condiciones únicas de calidad, tradición agrícola y valor comercial, lo que fortalece su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, impulsa la agroindustria regional y consolida un instrumento de propiedad intelectual orientado a generar mayor valor agregado y competitividad para los productores locales. Como testigos de esto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el titular del IMPI, Vidal Llerenas Morales, el presidente del Consejo Directivo de los Productores y Empacadores de Aguacate, A.C., Rafael Paz Vega, y el presidente de la Asociación de Productores Empacadores, Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Raúl Ernesto Martínez Pulido. Bien.

Voz en off. ¿Cuántas de las líneas que presumió AT&T son totalmente legales?, se afirma que miles no tuvieron el aval legal de sus dueños para alcanzar los 9 millones de líneas celulares registradas bajo el procedimiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones al 30 de junio. ¿Ilegalidad de la empresa que encabeza Mónica Aspe Bernal?, los reclamos y las quejas contra esta empresa continúan, dónde tenga la seguridad que el plazo para este procedimiento se extenderá...