• El mismo adversario

Y el que reapareció ayer para sumarse al bloque de políticos de Morena y de la 4T que cerraron filas tras el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, fue el senador Enrique Inzunza, quien forma parte del grupo de los llamados 10 de Sinaloa a quienes la justicia del país vecino reclama en extradición, tras ser señalados de vínculos con un cártel del narcotráfico. Eso sí, nos dicen, el legislador sólo apareció a través de un mensaje en las benditas redes en el que adjuntó el pronunciamiento de los integrantes de la bancada morenista en la Cámara alta y en el cual cuestiona: “quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar o nexos con el crimen organizado, no tiene autoridad para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública de México”. Inzunza y ahora Andy, nos comentan, enfrentan un adversario común, el gobierno de Estados Unidos. Aunque de diferente manera: a Andy no lo dejan entrar y a Inzunza lo requieren, pero para no dejarlo salir. Uf.

• Que los chiles no fueron

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Y en otro de los frentes que tienen abiertas instituciones de EU contra productos de México, resulta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida por su acrónimo como Cofepris, descartó ayer la presencia de salmonela en chiles jalapeños enviados a EU desde Nuevo León. La dependencia realizó una revisión a una unidad de empaque en coordinación con autoridades sanitarias estatales. “Durante la inspección se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado, las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para la determinación de Salmonela app. Los resultados fueron negativos en la totalidad de muestras analizadas”, se informó ayer. En días pasados, los jalapeños fueron señalados por supuestamente ser una posible causa de la enfermedad a varias decenas de consumidores, lo que llevó al retiro de productos. Con la resolución de ayer algo tendría que cambiar, en teoría.

• El mensaje de Landau

Y hablando de la visa retirada de Andy López Beltrán —que ha provocado tremendo revuelo en la política doméstica—, fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau —señalado por cierto por Andy en su carta-rabieta como uno de los que estarían detrás de su desvisado— el que a muchos dejó con la ceja levantada con un mensaje que publicó a propósito de otro, posteado por un usuario que utiliza el nombre de El quitavisas. Y es que éste último escribió en las redes: “A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Visas pueden ser revocadas sin previo aviso”. Apenas una hora y 20 minutos después, Landau publicó en respuesta al anterior una imagen de sí mismo, con gesto que muchos interpretaron como de amago o desafío, y sentado en un sillón de piel con un mensaje en inglés que traducido al español dice: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas… Amarás la siguiente parte”. Así el mensaje del funcionario.

• Es para los maestros no para la CNTE

Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer dio cuenta del diálogo que tuvo con los integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y aclaró los términos en los que esa sección sindical fue recibida y escuchada. “Fue una plática como debe ser, entre una sección sindical que, en realidad, no planteó nada para el sindicato, nada para los de la Comisión de la Sección 22, sino todas eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca, y el gobierno”. Sobre el dato de que había habido 800 millones de pesos más para esa agrupación aclaró que en realidad no fueron para la Coordinadora sino para todos los maestros de la entidad, para aplicarlos en renivelaciones y recategorizaciones. Es sabido que en giras de la mandataria, integrantes de la Coordinadora se manifestaron para pedir ser recibidos. Finalmente eso se concretó en un encuentro de tres horas. Apenas en junio docentes llevaron al límite sus protestas y trataron de impedir el inicio del Mundial, un partido que por su comportamiento excesivo finalmente perdieron.

• “Rebasó los límites”

Y sigue dando el caso de la polémica generada por las listas de críticos que fueron exhibidas por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, quien jura y perjura que no eran listas sino la descripción de “un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias” —órale con el sofisticado eufemismo, nos comentan—. Como sea, resulta que ayer fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, quien consideró que Alcalde rebasó límites éticos. “Las listas son de nazis —declaró ayer—… las listas son de fascistas, las listas son de nazis, las listas en la historia de este mundo han sido terribles para los derechos humanos y para la democracia. Me parece, y lo digo totalmente consciente de mis palabras: la Consejera Jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible”. Es sabido que la propia legisladora fue incluida entre los nombres del “ecosistema”. Dijo que lo anterior lo que deja claro es que la Consejera Jurídica aconseja mal, toma malas decisiones o ejecuta instrucciones erróneas”. Ahí el dato.

• Tres pendientes

Y nos piden no perder de vista los acuerdos a los que llegaron ayer las fiscalías General de la República y de los estados en nuestro país, ya que todo parece indicar que tras varios años de encontrarse en un marasmo, ahora se pondrán las pilas para atender tres asuntos complejos en la actualidad: las desapariciones, la extorsión y el feminicidio. Para ese fin, nos comentan, han acordado actualizar el protocolo homologado de investigación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; también, fortalecer las fiscalías especializadas encargadas de la búsqueda de personas, y avanzar en la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses. En la reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según se conoció, también fue presentado un manual de operación de las fiscalías especializadas en materia de recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión. Y se conoció la iniciativa de ley contra el feminicidio que se discutirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Es sabido que se trata de tres delitos que ha reclamado desde el sexenio pasado una mayor atención. Pendientes.