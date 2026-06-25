Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En un gran gesto democrático en la búsqueda de una conciliación interna, el candidato oficial a la presidencia de Colombia reconoció el triunfo del opositor Abelardo de la Espriella.

La elección se decidió por cerca de 250 mil votos. Iván Cepeda pudo llevar las cosas a un atorón en el país, peleando votos que habría elementos para revisarlos. Presumimos que con la información que tenía optó por un camino democrático y de reconciliación.

Bien pudo seguir el mismo camino que está trazando el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, optó por ser un demócrata, reconocer la derrota y buscar que la sociedad colombiana estuviera tranquila, en medio de tanta polarización, confrontación y bajo narrativas extremas.

Hay una gran enseñanza detrás del reconocimiento de la derrota del candidato de izquierda. Lo más importante es que ya vaya visualizando la próxima elección, porque no se gana para siempre ni se pierde para siempre.

Quien ha azuzado el conflicto es el presidente. Está echando a andar una narrativa que seguramente entre los radicales colombianos será punto de partida para las impugnaciones.

Las cosas en definitiva entran en una dinámica distinta de la que se iba perfilando. De alguna manera se apaga cualquier posibilidad de conflicto electoral, de no ser que algunas casillas se tengan que revisar por ley, pero el triunfo de De la Espriella es irreversible.

Hacia la tarde de ayer, Petro seguía manifestando críticas al proceso. Va a ser difícil que las cosas cambien, porque el candidato del oficialismo con los elementos que tiene a la mano ha decidido aceptar la derrota.

A primera hora de ayer en Perú se empezó a perfilar el desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial. En este caso, las cosas apuntan a que podría producirse un conflicto. Keiko Fujimori ha tomado una ventaja que se asegura es irreversible.

Al igual que en Colombia, la derecha se vuelve a posicionar como la fuerza hegemónica, lo que debe obligar a preguntarse cuáles son los motivos por los cuales varias naciones de América Latina han votado en contra de los llamados gobiernos izquierdistas.

La situación en Perú seguramente se va a complicar. Roberto Sánchez Palomino asegura que hubo irregularidades que no permiten en este momento determinar al ganador o ganadora. Reconoce que la tendencia le es desfavorable, pero no acepta la derrota. Dice que hubo “una presunta vulneración de las normas electorales” y que se suspendió la votación desde el extranjero.

Va a ser difícil que se dé un entendimiento entre la y el candidato, lo cual seguramente alargará el tiempo en que se declare a Fujimori ganadora, en el conteo de votos, ya no hay camino de regreso.

Volviendo al caso colombiano, es probable que Iván Cepeda pudiera tener elementos para alargar la decisión de los tribunales. Lo importante es que opta por tomar una decisión que seguramente iba a tener que tomar tarde que temprano.

Su actitud es loable y, reiteramos, digna de reconocerse. En tiempos en que se alargan los procesos poselectorales en que no se reconocen las derrotas, sin importar lo doloroso que sean, deja una gran enseñanza para otros países.

Gobiernos poderosos en muchos casos se creen poseedores de la verdad y de los resultados electorales. A la izquierda en Colombia le costó mucho trabajo llegar al poder. El país se la pasó a lo largo de varios años siendo gobernado por diferentes tendencias de la derecha. La derrota, por muchos motivos, es dolorosa.

Hay que preguntarse las razones, como lo hacíamos hace unos días, el porqué los ciudadanos quieren cambios de régimen, o lo que realmente están haciendo es castigar a los gobiernos de izquierda y sus promesas incumplidas.

RESQUICIOS.

El “Memorándum de Entendimiento” entre Petrobras y Pemex llega tarde. Las elecciones de octubre en Brasil pueden cancelarlo. Nos la hemos pasado firmando acuerdos comerciales con bases políticas. ¿Qué pasará si Lula pierde las elecciones en octubre?