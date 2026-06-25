• Que avisen

Y nos dicen que en Morena bien podrían haber aplicado ayer aquello de: “¡avísenme!”, tras haber lanzado un pronunciamiento de arropo al candidato de izquierda en Colombia, Iván Cepeda. Y es que, nos cuentan, el partido que dirige Ariadna Montiel se fue con todo contra los procesos preliminares de cómputo de votos que dan el triunfo al derechista Abelardo de la Espriella. “Resulta preocupante que algunos sectores pretendan dar por concluido un proceso electoral cuyo margen es extraordinariamente reducido —apenas el 0.9%, equivalente a menos de 250,000 votos—… Por eso sostenemos que toda revisión, todo recuento y toda instancia legal prevista por la legislación colombiana debe agotarse plenamente antes de que nadie pretenda cerrar el debate democrático”, advirtió Morena, al que poco le faltó para exigir, nos cometan, aquello de “voto por voto, casilla por casilla”. El caso es que después de ese comunicado, en Bogotá el propio Cepeda aceptó los resultados que dan el triunfo a su adversario. Por eso: hubieran dicho antes.

• Terribles imágenes

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Un gran gesto democrático

Las imágenes de destrucción que circularon ayer tras los dos sismos —uno de 7.5 y otro de 7.2 grados— que sacudieron a Venezuela hicieron a muchos recordar momentos terribles por los que atravesó nuestro país en 1985: edificios colapsados o en llamas y una respuesta que a la distancia parece limitada ante la dimensión de la tragedia. Los reportes preliminares presentados la tarde de ayer cuantificaban 32 personas fallecidas, aunque ya algunas estimaciones anticipan la posibilidad de que esta cifra pueda subir a cientos o tal vez a miles. Venezuela, nos comentan, tendrá apoyo en los siguientes días. Por lo pronto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que México ayudará. “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, refirió. Pendientes.

• Desafío en Villahermosa

Y fue de nuevo en Tabasco, entidad que alguna vez se denominó “edén”, y en particular en Villahermosa donde ayer se reportó que grupos armados incendiaron vehículos, atacaron tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo y arrojaron dispositivos ponchallantas en una vialidad, provocando afectaciones a automovilistas. Derivado de lo anterior, se aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, reforzó las acciones de vigilancia y prevención del delito en distintos municipios de Tabasco como parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del estado. Llama la atención para quienes viven en la entidad que gobierna el morenista Javier May, que el crimen escogiera justo el día en el que miles de familias se unieron para ver el partido de la Selección Mexicana —tras lo cual salieron a las calles a festejar— para realizar desmanes. Hay quien no descarta que estas acciones representen mensajes desafiantes para la autoridad. Uf.

• El lado oscuro de la fiesta

Nos piden estar atentos a cómo amanecen hoy las calles de la capital, en particular la zona Centro. Ahí donde el Ángel y Reforma siempre lucen espectaculares en imágenes de drones, al tope de multitudes que celebran a la Selección Nacional, la postal posterior no es la más gloriosa: decenas de toneladas que deben levantar las brigadas de limpieza de la Ciudad de México. Sólo tras la victoria de México sobre Corea del Sur, el personal de servicios levantó 40 toneladas de residuos. Y, aunque nos dicen, para esta ocasión el Gobierno local se previno con más de 750 contenedores en más de 250 puntos del Paseo de la Reforma, los videos y los reportes sobre el ánimo mundialista en la principal arteria de la CDMX ya daban cuenta de que incluso si se hubieran instalado basureros por cada metro cuadrado, hay un asunto estructural y de educación que ni miles de cestos pueden combatir. México hizo historia al ganar todos sus partidos en fase de grupos en un Mundial, sólo, nos hacen ver, faltaría el gol de la civilidad. A entrenar.

• Lupa a los consejeros

Y que la fiebre mundialista y el triunfo de la Selección Mexicana no haga que olvidemos, nos advierten, que este jueves habrá que seguir muy de cerca la decisión que tomen las y los 11 consejeros del INE, quienes deberán decidir si otorgan o no el registro como partidos políticos nacionales a cuatro organizaciones que pasaron a la final en un proceso en el que participaron más de 90 grupos. ¿Por qué es relevante? Nos recuerdan que el proceso para que estas asociaciones —entre las que, se cuenta, hay exmorenistas, morenistas, simpatizantes de la actual oposición, exconsejeros y hasta líderes religiosos— cumplieran con los requisitos que les solicitó el órgano electoral, hubo decenas de quejas relacionadas con irregularidades en el origen de sus recursos y trampas —o dádivas— para hacer que las personas no sólo acudieran a sus asambleas sino que se apuntaran como sus primeros afiliados. De estas observaciones, nos dicen, ninguna quedó invicta. Ahí el dato.

• Hasta en las mejores familias

Muy comentada ha sido la reacción de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al enterarse de las aspiraciones de su sobrino, Gerardo Sánchez, para sucederla en esa entidad. Lo que para muchos fue otro caso en la ya numerosa lista de intentos de nepotismo en la 4T, terminó siendo, aseguró la mandataria, un asunto de alta traición familiar, pues según lo que contó en su programa El martes del jaguar, su “sobrinito” la dejó fría, además porque —para materializar su proyecto político— abandonó las filas de Morena para abrazar la bandera del PT. Lo que más le dolió a la gobernadora, de acuerdo con lo que, nos dicen, dejó ver, es que su pariente y sus recientes decisiones ya la hicieron quedar mal, pues ahora pareciera que a ella le gusta “jugar a dos caras”, después de que hace no mucho ella ya había cantado que en su estado, el guinda iría en unidad con su gallo, el actual alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez. ¡Qué tal!