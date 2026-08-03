• Abucheos a Murat

Sonoro abucheo, nos comentan, el que se llevó el fin de semana el senador Alejandro Murat entre militantes de la Cuarta Transformación, el que ahora es su movimiento, y más triste aún, nos hacen ver, entre los ciudadanos que no hace mucho gobernó. Un video del momento de su llegada a un evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum que se celebró en Huajuapan de León es la evidencia de lo anterior. “¡Fuera, fuera, fuera!”, se escucha del público que se encuentra bajo una carpa, al cual, según se aprecia también, no le nace estirarle la mano para saludarlo, por lo cual él prefiere hacerlo mostrando la palma. Se ha conocido que el evento versó sobre el programa de vivienda del Gobierno federal en el que, por cierto, tiene un rol central el Infonavit —institución en la cual ha habido casos controversiales en los que el expriista ha sido mencionado—. Nos dicen que si bien hubo una defensa posterior hacia el legislador, quizá no haya cambiado mucho el ánimo que se tiene de Alejandro en Oaxaca. Uf.

• Pemex y el Pozo Krem-1

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Petróleos Mexicanos ha informado que, como resultado de trabajos técnicos y el despliegue de equipos, finalmente concretó el cierre del Pozo Krem-1, el cual ya no presenta flujo en superficie. Se ha conocido además que, con ello, se concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo, pero que esto no frena el programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos. La empresa había estado reportado avances sobre el caso. De ahí que ayer diera cuenta de que mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos, que avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista e igualmente que hizo entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas. En tanto, en materia de infraestructura, concluirá en breve la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino. Pendientes.

• Hermano del R1, ¿morenista?

Con la novedad de que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel, alias R1, presunto líder criminal señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, fue militante de Morena. Pero, para tranquilidad de propios y extraños, el partido guinda salió a informar que fue expulsado en noviembre del año pasado. Y rechazó que Ramón Ángel haya formado parte de sus filas. “Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”, señaló. El morenismo se manifestó más ampliamente sobre el vínculo familiar entre el detenido y Roldán: “nuestro compromiso siempre será con la verdad… en congruencia con ello, ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025”. Su comunicación no especificó los motivos que dieron lugar la expulsión. Qué tal.

• Manifestaciones en la UNAM

Y nos adelantan que este día aspirantes que obtuvieron un lugar en la UNAM, pero ahora deberán realizar un examen de control, realizarán una protesta en Ciudad Universitaria. No quieren que se les aplique esa prueba, nos dicen, pues consideran que al haber recibido una notificación de admisión ya tienen el derecho de estudiar en la máxima casa de estudios. Nos aseguran que con la consigna “no es un favor, es nuestro esfuerzo” exigirán a la Rectoría que les respete su espacio, puesto que en su momento se ajustaron a los requisitos solicitados y acreditaron la prueba en línea. Consideran que no se les puede aplicar a ellos el nuevo examen, pues es consecuencia de denuncias relacionadas con las trampas que algunos hicieron en el examen y no es su caso. Entre esos grupos hay quien tiene previsto ampararse —a pesar de que, para muchos, con esta acción se convertirían en sospechosos de haber recibido irregularmente apoyo. La UNAM, por su parte, debe lanzar pronto las reglas para el examen de control. Así que pendientes.

• Se retrasa Morena

Si de por sí ya muchos morenistas andan vueltos locos —dándose patadas bajo y encima de la mesa— a causa del proceso interno para elegir a coordinadores de la defensa de la transformación en 17 entidades donde se renovará gubernatura el año entrante, resulta que ahora viene la apertura de procesos para elegir a esos mismos cargos, pero en municipios (en los casos de los interesados a convertirse en alcaldes) y en distritos (para los que suspiran por ser diputados federales). Ah, pero resulta que no será ya mañana como se tenía previsto ni tampoco esta semana o la que viene, sino hasta finales de agosto, según reportó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. “Hay expectativa porque mañana era una de las fechas que se había hecho pública; sin embargo, quiero decirles que justamente en esta nueva etapa en la que hemos venido conduciendo estos procesos, tanto la presidenta del partido como su servidora hemos modificado algunas de las fechas. Mañana no habrá ni registro ni convocatoria”, refirió. Los interesados se tendrán que guardar un poquito más antes de empezar a darse con todo.

• Retoman Canal Once

Con la novedad de que fueron más de 70 días los que no pudieron ser utilizadas las instalaciones de Canal Once, a causa de la toma que llevaba a cabo un grupo de estudiantes inconformes con situaciones que pasan en el Instituto Politécnico Nacional. Ayer, trabajadores de esa televisora pública que se ubica en el Casco de Santo Tomás llegaron al lugar. Según se aprecia en videos que difundieron en redes, se procedió a romper los candados con unas pinzas especiales. Muy rápidamente y entre gritos de “queremos trabajar, queremos trabajar”, se hizo este trabajo para abrir las rejas. Según se aprecia había pocos alumnos del grupo de inconformes haciendo guardia en el sitio. En una comunicación oficial se informó: El Canal Once retoma de forma pacífica sus instalaciones. “Con orgullo, quienes tenemos el honor de trabajar en Canal Once actuamos conscientes de la alta responsabilidad de darle vida al canal público más longevo de México y América Latina; por eso continuamos cumpliendo esa labor aún fuera de nuestras instalaciones, y hoy, con enorme alegría volvemos a casa”. Ahí el dato.