La concentración paulatina del poder

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

López Obrador y la Presidenta Sheinbaum si bien han tenido diferencias en la gobernabilidad, tienen un común denominador: la concentración del poder.

Se habla de que en algunos institutos que siguen vivos contra viento y marea, se ha elegido de manera democrática a sus integrantes, pero en la práctica se sabe que no es así. Si algo ha pasado en los últimos años es que, así como durante mucho tiempo se criticó que la elección en los institutos era manipulada, lo que ha venido haciendo “el nuevo régimen” es que en un buen número de casos los elegidos por ser abiertamente simpatizantes del oficialismo, siguen colocando a los suyos por todos lados.

Algunos de ellos eran integrantes de Morena. El caso del INE es ejemplificativo. Uno de los nuevos integrantes del Instituto aprobó el examen con casi el total de los aciertos sin tener experiencia directa en el área, de no ser que fue jefe de casilla. Arturo Chávez acaba de ser elegido para encabezar la comisión antinarco, lo que ha llevado a un buen número de protestas de parte de sus colegas quienes argumentan que existe un conflicto de interés.

Éste es uno de los ejemplos más acabados de la forma en que se ha venido actuando respecto a la conformación de institutos autónomos y a la integración de éstos al Gobierno.

Es una estrategia que busca tener el control de todos los aparatos de Estado, los cuales, por principio, deben de integrarse a la democratización de la sociedad, en medio de la pluralidad y de las capacidades de sus integrantes, quienes, en un país como el nuestro, se destaca por la gran cantidad de personas con experiencia y convicciones.

Estos principios son los que crearon una gran cantidad de organismos desde principios de siglo que fortalecieron la democracia, la participación, la pluralidad, los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas

Hoy tenemos casos en que no se entiende cuál es la razón por la cual se reserva la información durante cinco años por asuntos de seguridad nacional. Si algo queremos saber es, por ejemplo, qué pasó exactamente en el rancho donde asesinaron a Melesio Cuén, y secuestraron a El Mayo Zambada.

Ahora resulta que en uno de los hechos más importantes vividos en el país en los últimos años en materia delincuencia organizada, la sociedad tendrá que esperar cinco años para saber qué pasó, porque se quiere respetar, se dice, todo lo que tiene que ver con los involucrados.

Si de algo se debe saber es lo que hicieron esas personas. El no hacerlo además es una nueva manera de proteger al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El morenista tiene muchas cosas qué explicar, pero han optado por interrogarlo, a modo sin que se conozca lo que se le preguntó; ahora se dedica a ir a bailar, porque dice “que el que nada debe nada teme”.

Todo lo que ha venido paulatinamente pasando ha creado lo que llaman un nuevo régimen, el cual no necesariamente responde a las demandas integrales de la sociedad. Cuando se habla de esto se argumenta que las decisiones que se han venido tomando se deben al mandato del “pueblo”, el cual está personificado en un gobierno que va caminando con tintes autocráticos.

La concentración del poder es el mecanismo para intentar eternizarse en el poder. Ya lo estamos empezando a ver. En las elecciones del año que entra vamos a ir viendo cómo se perfila de manera cada vez más clara esta tendencia.

En medio de todo esto lo importante para el oficialismo es que enfrente no tiene a nadie. Más bien en la medida en que pasa el tiempo el poder se concentra, porque no hay opción para la sociedad. La oposición sigue bajo una narrativa estridente sin avanzar en territorio.

RESQUICIOS.

La Presidenta ha sido materialmente perseguida por la CNTE. Ya no había manera de evitarlos. La mandataria propuso una reunión para el 12 de agosto que será difícil. Se hicieron muchas promesas que no se podían cumplir con tal de obtener votos.