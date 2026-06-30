Caso Rocha, el fin de semana en NY

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, califican de “campaña de la ultraderecha” las versiones periodísticas de Estados Unidos sobre funcionarios públicos que “colaboran” con autoridades de ese país, sobre colegas vinculados al crimen organizado, el próximo viernes se cumple el plazo de 60 días para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pruebas y testigos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y nueve de sus colaboradores por nexos con el cártel de Los Chapitos.

Uno de los acusados, el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a la justicia del vecino país el 11 de mayo en la frontera de Arizona —del segundo que se dijo que también lo hizo, el extitular de Finanzas, Enrique Díaz Vega, nada se volvió a saber, más allá de que fue interrogado— no sólo declaró sino que también entregó documentos y un USB con información, de todo lo cual se sabrá conforme se conozcan declaraciones y se aporten más pruebas, las que exigiera la mandataria.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tanto el INE como el TEPJF siguen a la expectativa, sin viso alguno de hacer algo ante la evidente ilegalidad en el proceso electoral 2027, mientras dirigentes de Morena y sus aliados concluyeron el registro de quienes serán sus candidatos, con disfraz de “coordinadores y defensores territoriales de la transformación y la soberanía”, inicien sus campañas dos meses antes del inicio oficial de la contienda en septiembre próximo.

Por la tunda que le dio a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, registrada en videos que ella difundió, el exdirector general de Pemex y efímero titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Víctor Rodríguez Padilla, la Presidenta Sheinbaum que lo designara para ocupar ambos cargos, pidió aplicarle todo el peso de la ley y anticipar que no lo protegerá.

Después de que su antecesor declarara Área Natural Protegida parte de la costa sur de Quintana Roo, que había sido concesionada a la empresa estadounidense propietaria de la empresa Calica, ahora el Gobierno busca negociar para darle uso al puerto que forma parte de esos terrenos.

Inmediata reacción del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para atender los daños causados por las torrenciales lluvias que, como nunca, provocaron inundaciones y daños en la capital del estado y en varias regiones de la entidad, al disponer que se auxiliara a miles de afectados.

Si gana México a Ecuador hoy en el Azteca, ojalá no haya vandalismo como en anteriores triunfos, ni conviertan avenidas en basureros.