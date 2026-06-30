• Feliz en el Mundial… ¿y la alcaldía?

Saltaron de coraje, nos comentan, vecinos de Cuajimalpa que, al andar viendo los videos del Mundial que publica la FIFA, encontraron que en al menos uno —grabado durante un partido del Tri— aparece feliz y contento el alcalde Carlos Orvañanos. Y reaccionaron así porque, señalan, se trata de una imagen que revela cómo el funcionario anda muy metido disfrutando del Mundial, mientras la alcaldía sigue enfrentando problemas recurrentes de inundaciones, así como un incremento en la percepción de inseguridad en distintas colonias. Esos mismos vecinos nos aseguran que Orvañanos no es de los que se pierdan los encuentros del Tri y dicen que hasta se ha movido a Estados Unidos para ver otros partidos. Cierto o no, la gran duda que tienen es si para su periplo mundialista el funcionario estaría echando mano de recursos públicos. Por lo pronto, nos dicen que cuando se lo encuentren le pedirán que transparente sus gastos y, sobre todo, que no se desentienda así de la chamba. Pendientes.

• ¿Unión o salvavidas?

Nos dicen que hay que leer bien el fondo de los clamores que emitieron ayer dos políticos mexicanos que alertaron el riesgo que tendrá para la oposición el voto dividido en las intermedias de 2027. El primero fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Alito lanzó otro mensaje a sus colegas del PAN —que ya lo han rechazado— y hasta a los de MC —a quienes él ha atacado—: “Hoy necesitamos un bloque opositor. Hay que pensar en México antes de pensar en cualquier interés. El PRI está puesto para la coalición”. Nos comentan que por ahí varias voces han interpretado este llamado, más bien, como una especie de luz de bengala de una embarcación a punto de hundirse, igualito que hizo el exlíder del extinto PRD, Jesús Zambrano, quien —si le seguimos con la misma analogía— figura ya como el capitán de un barco hundido. Chucho se apareció ayer en la reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, donde coincidió con las ideas de Alito. “Voy a continuar en la ruta de insistir con los amigos de otros partidos para que dejen a un lado el celo partidista, que hoy a lo único que contribuye es a la división de las fuerzas opositoras”, declaró. Ahí el dato.

• ¿Se acaban las ideas?

Vaya crítica, nos comentan, la que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum a las dirigencias de Acción Nacional y a sus 111 Soluciones para México, entre las que se incluyen propuestas ya vistas en otros países —como El Salvador o EU—, como la de invertir recursos millonarios en la construcción de una megacárcel. Además de sugerir que hay una crisis de innovación en los planteamientos de la oposición, la mandataria señaló a los blanquiazules por aferrarse a restaurar el pasado neoliberal, incluso consideró que ese programa de acciones termina por dar la razón al oficialismo, pues “presentan lo que siempre hemos dicho (…) regresar al pasado de corrupción y privilegios”. Sheinbaum también cuestionó la autenticidad de patriotismo del PAN, al que acusó de fantasear con la intervención extranjera en México y en este apartado repartió algunos reclamos velados —a quien corresponda— contra figuras del panismo. “¿Cómo pueden tener el concepto de patria si cada tercer día van a EU a hablar mal de México? ¿Cómo se pueden decir patriotas si son los que están llamando a que EU venga a invadirnos? Zas.

• El partido que viene

Nos hacen ver que el desafío que tendrá México este martes va más allá de los términos deportivos, pues aunque por todos es sabido que a la Selección Nacional le tocará tratar de derrotar a Ecuador para regalar más momentos de júbilo a la población, acá es donde viene lo que para muchos es más difícil que anotar goles y asegurar el pase al quinto partido: la civilidad en masa en los festejos de la afición. Nos dicen que si ya vimos ejemplos de conductas vergonzosas durante los triunfos anteriores que ha tenido el representativo mexicano en el Mundial, es muy posible —o casi seguro— que seamos testigos de escenas incluso más desagradables que comprometen no sólo la imagen urbana sino hasta la integridad de otras personas. Ojalá que no. Mientras tanto, en un esfuerzo por hacer más llevadera la gestión de los posibles festejos, el Gobierno federal decretó que burócratas, escuelas —y quien quiera hacerlo desde el sector privado— podrán desarrollar sus actividades ordinarias desde casa, con el fin de reducir la movilidad y facilitar los operativos vinculados con la Copa Mundial. Atentos.

• Se ponen las pilas

Nos piden echar ojo al refuerzo de capacidades que estará haciendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los fallos del sistema eléctrico que suelen presentarse en esta temporada veraniega, en la que usuarios de todo el país llevan el servicio al límite para sortear las altas temperaturas y otros inconvenientes. De acuerdo con lo que adelantó la directora de la empresa, Emilia Calleja, hay un plan bien trazado que contempla reuniones técnicas en los estados, para revisar puntos flacos, visitas a las instalaciones estratégicas y mecanismos que permitan que la atención de demandas no concluya sólo con recibir alguna queja, sino que exista personal que acompañe los problemas y que no los suelte hasta que estén resueltos. Para esto, dijo la titular de la CFE, la compañía está afinando los protocolos para agilizar su respuesta a través de todos los canales posibles, desde las líneas telefónicas hasta sus redes sociales, todo encaminado a que la Comisión haga un buen músculo en el terreno de la confiabilidad y la calidad del servicio de energía.

• A propósito de…

Y en medio del escándalo que se desató por las acusaciones de violencia familiar contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, nos dicen que el caso y la indignación han servido para refrescar y recordar que las autoridades tienen otros pendientes en los que la justicia no ha podido llegar. Y es que, como nos dijeron, el asunto de Rodríguez Padilla quedó en manos de la Fiscalía General de Morelos y algunas figuras de la oposición, como la diputada federal naranja Ivonne Ortega, recordaron que precisamente esa fiscalía estatal tiene entre sus carpetas por completar la denuncia presentada contra el exgobernador de Morelos y legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por la presunta comisión de un delito sexual. Nos comentan que en el asunto en particular del exfutbolista, lo más preocupante es que no han faltado señalamientos que se apilan a las investigaciones en su contra y por conductas que también tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Que no haya ningún pretexto, ningún cargo y ninguna filiación política para que no caiga todo el peso de la ley contra los violentadores, pidieron.