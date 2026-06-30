Mañana comienza el futuro

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El fin de semana, en Metapa de Domínguez, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso estratégico de cara al inicio, mañana, de la revisión formal y trilateral del acuerdo comercial de América del Norte.

La inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, proyecto entre México y Estados Unidos, es telón de fondo para destacar inversión y un año de trabajo, de colaboración binacional lejos de estridencias verbales.

“Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación”, dijo Sheinbaum. También agradeció al presidente Donald Trump por el apoyo al proyecto.

Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU, dijo de Sheinbaum: “Es una aliada extraordinaria”. El embajador Ronald Johnson anunció más inversiones en esta empresa responsable de mitigar la peste que representa el gusano barrenador y sus secuelas multimillonarias al sector ganadero.

Columba Jazmín López Gutiérrez, nuestra secretaria de Agricultura, añadió que la estrategia incluye inspeccionar a 5.3 millones de cabezas de ganado y revisar más de 84 mil cargamentos, entre otras acciones.

Hecho trascendente justo en la víspera del comienzo de la ratificación del T-MEC hasta 2042 o bien, hasta determinar si las tres partes deciden entrar en una espiral de 10 años con revisiones anuales y la incertidumbre de largo aliento que eso conllevaría.

Mañana 1 de julio comienza el futuro de la revisión formal que lidera, por parte de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dependerá la arquitectura estructural de nuestra planta productiva para los próximos tres lustros.

Estados Unidos tendrá elecciones intermedias el 3 de noviembre, hasta entonces, los negociadores de Washington estarán atrapados entre las realidades industriales y económicas que vinculan a los tres países y la teatralidad politiquera de su presidente, Donald Trump.

Hasta hoy, sólo Canadá y México han hecho públicas sus intenciones de prorrogar el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años. Es probable que mañana Estados Unidos comunique, en la plenaria virtual, que para ellos lo más factible sea revisar el acuerdo cada año.

Eso será un golpe a la confianza en la región, su crecimiento, desarrollo y fortaleza ante China. Lejos de hacer a América grande otra vez, la narrativa destructora de Trump podría cambiar para siempre los ejes del poder económico del mundo. Pero es lo que hay, es a lo que nos enfrentamos.

En ese escenario conviene revisar el descongelamiento de las relaciones plenas entre España y nuestro país, como dijo en un artículo el canciller Velasco, “pasar la página sin arrancarla”. Aprovechar los dinámicos canales de creación de riqueza entre ambas naciones.

En el mismo contexto, la jugada de la Presidenta Sheinbaum para encargar a Esteban Moctezuma, exembajador mexicano ante Estados Unidos, reflotar la relación comercial con la Unión Europea al proponerlo como próximo representante ante Bruselas.

Mañana hay mucho en juego. Hoy por la noche también, aunque sea lo menos importante entre lo más relevante. Suerte.