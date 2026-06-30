De la producción (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo va la producción de bienes y servicios? Recurro al Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que mide mensualmente el comportamiento del 95% de la producción de bienes y servicios, por lo que es un buen indicador.

En términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), este fue el comportamiento de la producción en los primeros cuatro meses de cada año (pongo, para comparar de la mejor manera posible, primero el dato de 2025 y luego el de 2026). Enero: 0.0%, 0.4% (mejoró). Febrero: 0.6%, menos 0.2% (empeoró). Marzo: 0.0%, 0.7% (mejoró). Abril: 0.9%, 2.2% (mejoró). Promedio, enero – abril. 2025: 0.38%. 2026: 0.78% (mejoró), 0.40 puntos porcentuales más, el 105.26%.

En términos mensuales (comparando con el mes anterior), este fue el comportamiento de la producción en el primer cuatrimestre de cada año (pongo primero el dato de 2025 y después el de 2026). Enero: 0.8%, menos 1.0% (empeoró). Febrero: 0.9%, 0.3% (empeoró). Marzo: menos 0.4%, 0.6% (mejoró). Abril: menos 0.2%, 1.2% (mejoró). Promedio, enero – abril. 2025: 0.28%. 2026: nuevamente 0.28%.

En términos anuales, en diciembre la producción creció 2.3%. En enero creció 0.4%. En febrero decreció 0.2%. En marzo creció 0.7%. En abril creció 2.2%, el mayor crecimiento en lo que va del año.

En términos mensuales, en diciembre la producción creció 0.4%. En enero decreció 1.0%. En febrero creció 0.3%. En marzo creció 0.6%. En abril creció 1.2%, el mayor crecimiento en lo que va del año.

Tanto en términos anuales, como mensuales, en abril se logró, para lo que va del 2026, el mayor crecimiento de la producción de bienes y servicios. El crecimiento anual del 2.2% en abril fue el segundo mayor desde enero de 2025 (el primero, 2.3%, corresponde a diciembre de 2025). El crecimiento mensual de 1.2% en abril fue el mayor desde enero de 2025 (el segundo, 1.0%, corresponde a octubre de 2025).

En términos generales los resultados de la producción de bienes y servicios, para el primer cuatrimestre, en general, y para abril, en particular, mejoraron, lo cual no quiere decir que hayan sido buenos, sobre todo si por buenos entendemos los mejores posibles. Ni remotamente lo fueron.

La producción depende de las inversiones directas, que dependen, en buena medida, de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo. En términos anuales, en enero decrecieron 2.3%, en febrero decrecieron 3.5%, en marzo decrecieron 3.1% (no tenemos, todavía, los datos para abril). Promedio: menos 2.97%. En términos mensuales, en enero decrecieron 1.2%, en febrero decrecieron 0.7%, en marzo crecieron 0.4% (no contamos, aún, con la información para abril). Promedio: menos 0.50%. Si la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo decrece, el crecimiento de la producción, cualquiera que sea, estará lejos de ser el mayor posible.

Entre enero y abril de 2025, la confianza empresarial, de 0 a 100, para invertir en la producción de satisfactores, fue, en promedio mensual, 30.90 puntos. Entre enero y abril pasados fue 30.53. Si la confianza empresarial para invertir en la producción es tan baja, el crecimiento de la producción, cualquiera que sea, estará lejos de ser el mayor posible.

¿Cómo andamos en materia de producción? Lejos de la mayor posible, como lo hemos estado desde 1982, hace 45 años.