Electricidad: subinversión aguda

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sin restar mérito a la voluntad política de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que instaló una mesa con gobiernos estatales para atender a las áreas afectadas por apagones, el hecho es que ello no atajará el origen del problema: un déficit de inversión calculada en 143,900 millones de pesos en la Red Nacional de Transmisión (RNT) en los que más de la mitad de sus componentes (55%) se acerca o supera los 30 años de vida útil conforme al meticuloso análisis realizado por Salvador Portillo Arellano, expresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, en el extenso documento llamado “Reporte de Revisión: Infraestructura de la Red Nacional de Transmisión de CFE”.

Ciertamente, la mesa pactada con la paraestatal, aportará información específica de las caídas de energía. La CFE contaría con la tecnología de la información que al igual sirve para medir y cobrar sin falla los consumos de energía, así como para detectar caídas de potencia y picos de consumo.

A la fecha 20 de 32 estados reportan apagones en diversas áreas (incluyendo la CDMX) y el problema tiende a crecer. Pero no es imposible de resolver a lo largo de los 111,114 kilómetros de cables, 337,988 torres de alta tensión y 2,300 subestaciones que constituyen la RNT.

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Salvador Portillo, quien fuera director de una de las empresas de equipamiento eléctrico más importantes de América y orgullosamente egresado del IPN, considera que se requerirá planeación, real voluntad política para entablar alianzas económico-tecnológicas con el sector privado, métodos de financiamiento eficaces, así como tiempo para salirle al paso a una crisis general de suministro.

Hasta 21 años para superar rezago eléctrico. El experto y expresidente de la Caname expone que “la brecha acumulada de inversión en transmisión entre 2013 y 2026 asciende a 143.9 mil millones de pesos constantes de 2024”, pues la inversión pública anual se mantuvo 50% por debajo de los requerimientos técnicos para evitar los apagones que hoy afectan al país.

En el último año neoliberal hubo subinversión pues se atendió 60.5% de los requerimientos presupuestales; en los dos periodos de izquierda se reporta una subinversión aguda que sólo se atendió 32.85% de las necesidades de transmisión. El experto reporta también que de los 37 proyectos de generación eléctricos adjudicados este año, sólo 17 cuentan con interconexión viable con la red de transmisión existente o en construcción.

“La brecha acumulada equivale a 21.2 años de inversión al ritmo ejecutado en 2024 o a 5.9 años de inversión al ritmo que el propio Plan de Fortalecimiento estima necesario para 2026. Bajo cualquiera de las dos métricas, el tamaño de la brecha es comparable a una década completa de inversión al ritmo reciente”, anota Portillo Arellano.

Así, el crecimiento económico —independientemente de la suerte del T-MEC o de la ríspida relación oficial con Estados Unidos— el rezago de interconexión es un dique para cualquier proyecto de inversión y expansión fabril que intente el Plan México o impulsar los Parques del Bienestar.

Dependencia alimentaria, al tope. Entre el cambio climático, volatilidad de precios y políticas agrícolas que apuestan a la “economía trapiche” desde hace 8 años, México llega a su máximo de dependencia alimentaria al importar 42% de los granos y oleaginosas que consumimos y 50% en maíz, reporta el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya.

En cuanto al maíz, el periodo enero-mayo 2026 las compras externas se incrementaron anualmente 8.5%, alcanzando 10.24 millones de toneladas del grano base de alimentación del país y estratégico en la producción pecuaria.

Vaya: debido a los problemas estructurales del campo, las políticas de Estado son insuficientes para garantizar comercialización, cobertura de precios ante la volatilidad y equidad para competir ante el maíz importado.

Por ello GCMA enfatiza en la urgencia de recuperar la competitividad del sector maicero y de granos con instrumentos públicos para promover la estabilidad en los precios de insumos estratégicos (fertilizantes, semillas y fuentes de energía), garantizar la conservación y aprovechamiento del suelo agrícola de alta calidad y fomentar el uso de variedades híbridas de alto rendimiento.

Seguir en la ruta actual derivará en una crisis agrícola parecida a la de los años 70.

México-Ecuador, también en Estadio Libertad. Mañana volverá a rodar el balón en el Estadio Libertad, en San Luis Potosí, con la transmisión del partido de México y Ecuador. El inmueble potosino tiene capacidad para más de 26 mil aficionados por lo que será un factor de impulso económico y turismo en el centro del país. Para Libertad, institución financiera con más de seis décadas de historia y propiedad de Juan Collado, el Mundial representa también una oportunidad para consolidar una estrategia de posicionamiento de marca que ha logrado conectar con miles de aficionados al futbol.

Vaya, en la temporada 2024-2025, el estadio recibió una asistencia acumulada superior a los 300 mil espectadores, mientras que, previo al Mundial, abrió sus puertas de manera gratuita para la transmisión de más de 50 partidos, incluidos los encuentros del tricolor del Vasco Aguirre.