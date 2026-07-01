Aeropuerto que cambia el mapa

Hay proyectos de infraestructura que tardan años en demostrar su impacto y otros que desde su concepción modifican la conversación sobre el desarrollo de una región. El Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit parece encaminarse a este segundo grupo. La nueva terminal presentada por Aeropuertos Mexicanos (AME), a cargo de Francisco Javier García Bejos, no sólo incrementa la capacidad operativa de la terminal, sino que coloca a Nayarit en una posición distinta dentro del mapa turístico y económico del Pacífico mexicano.

Y es que actualmente el aeropuerto opera seis rutas, tres nacionales y tres internacionales, mediante aerolíneas como Volaris, Viva, United y WestJet, que conectan con Ciudad de México, Los Ángeles, Houston y Calgary. Además, en lo que va del año, el tráfico de pasajeros creció 44% respecto al mismo periodo del 2025, y la meta siguiente es alcanzar el millón de pasajeros para consolidar al aeropuerto como el epicentro del crecimiento turístico del estado, mientras continúa la estrategia para fortalecer rutas existentes y abrir nuevas conexiones nacionales e internacionales.

Pero quizá el dato más relevante está en la infraestructura, pues la pista aumentó 40% su tamaño y capacidad, lo que permitirá recibir vuelos directos incluso desde Europa. A ello se suman más de 60 mil metros cuadrados de plataforma, una torre de control de 43 metros de altura, vialidades, estacionamientos y una terminal superior a los 23 mil metros cuadrados, cuya conclusión está próxima. El resultado es una capacidad que pasa de menos de 300 mil pasajeros al año a más de cuatro millones de usuarios anuales, respaldada por una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos.

Para García Bejos, este aeropuerto representa un modelo donde la inversión privada y la infraestructura pública trabajan de manera conjunta para desarrollar instalaciones de clase mundial sin generar deuda para el Gobierno. Reconoció además el papel del Gobierno federal y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en la conformación del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, pieza fundamental para concretar la transformación integral de la terminal.

El aeropuerto tampoco puede entenderse de forma aislada, ya que forma parte de una estrategia de desarrollo encabezada por Grupo PRODI, de José Miguel Bejos, cuyas inversiones en Nayarit superan los 25 mil millones de pesos desde 2016. En esa visión aparecen proyectos como Costa Canuva, Nauka, desarrollos hoteleros, campos de golf, una marina náutica, infraestructura carretera, el propio aeropuerto y el sistema de movilidad Nua Exprés, con el objetivo de fortalecer la competitividad estatal y atraer nuevas inversiones.

Mientras tanto, ASA reportó que entre enero y abril del 2026 la terminal movilizó más de 91 mil pasajeros. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, destacó su capacidad para atender hasta cuatro millones de usuarios al año. Ahora el reto será convertir esa infraestructura en más turismo, mayor inversión y crecimiento sostenido para todo el estado.

BanBajío Presume. BanBajío recibió la calificación AAA.mx, la más alta en la escala nacional de Moody’s Local México para depósitos en moneda local de largo plazo, al mejorar desde AA+.mx, en un reconocimiento al fortalecimiento de su perfil financiero y a la consistencia de sus resultados. Al mismo tiempo, la calificadora modificó la perspectiva de positiva a estable y confirmó la calificación de depósitos en moneda local de corto plazo en ML A1.mx. La decisión refleja la expectativa de que la institución mantendrá indicadores financieros sólidos durante los próximos 12 a 18 meses, con un índice de morosidad por debajo del promedio del sistema bancario, un rendimiento sobre activos (ROA) igual o superior al 2% y un Índice de capitalización (Icap) superior al 15%, mientras continúa su estrategia de expansión hacia la Ciudad de México y los principales centros económicos del país sin perder la disciplina en la originación de crédito que la ha caracterizado. Moody’s también destacó la calidad de los activos, la rentabilidad superior al promedio de la banca múltiple, la fortaleza de su capital y su historial de gestión conservadora del riesgo, particularmente en los segmentos empresarial y PyME, elementos que respaldan la máxima calificación nacional otorgada por la agencia.

Inversión Azucarera. La mexicana Zucarmex decidió abrir la cartera para invertir fuera del país y acelerar su estrategia de internacionalización. La compañía alcanzó un acuerdo con el Puerto de San Diego, California, para desarrollar y operar una nueva instalación de importación y almacenamiento de azúcar cruda, una inversión que fortalecerá su infraestructura logística en Estados Unidos. El proyecto contempla una capacidad para manejar 280 mil toneladas métricas anuales y la construcción de un almacén de 50 mil pies cuadrados, con lo que la empresa busca asegurar el suministro para su operación en ese mercado, reducir costos logísticos y ganar eficiencia. Con esta apuesta, Zucarmex no sólo amplía su huella en el extranjero, sino que consolida una estrategia de crecimiento basada en invertir directamente en mercados clave, aprovechando la cercanía con uno de los principales destinos de las exportaciones mexicanas de azúcar y fortaleciendo su posición como uno de los jugadores más importantes de la industria en Norteamérica.

Voz en off. La francesa Lacoste y Alpine fortalecen su alianza estratégica con una colaboración que fusiona el ADN deportivo, la innovación y la elegancia de ambas marcas.