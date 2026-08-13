• “¡Yo no soy Noroña, ¿eh?!”

Nos cuentan que el que acabó ayer más raspado en la trifulca que protagonizaron en el Senado los diputados de Morena, Arturo Ávila, y del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, fue… ¡Gerardo Fernández Noroña! Y eso que el polémico senador ni siquiera andaba por los rumbos del Patio del Federalismo a la hora del sainete. Y es que ocurre que al calor de los empellones y las groserías que intercambiaban los protagonistas ya referidos, a Ávila, diputado y vocero del guinda, nos comentan, le nació defenderse con una expresión que no pasó desapercibida: “¡Yo no soy Noroña, ¿eh?!” Y no tuvo que decir más, nos comentan, para que todo mundo recordara el episodio aquel en el que el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, y el propio Gutiérrez Mancilla se confrontaron con Noroña y este último salió aprisa del Salón de Plenos de la vieja casona de Xicoténcatl. Nos dicen que Ávila tenía todo un repertorio de posibilidades para decir que estaba dispuesto a pasar de los empujones a los trancazos o que no se amedrentaba, pero pues… se le vino a la mente Noroña. Uf.

• El edil emperador

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Nos señalan que aun cuando estamos en tiempos tan fiscalizados, en los que hoy más que nunca quienes ejercen el poder deben rendir cuentas, todavía hay algunos confundidos. Ahí está el alcalde de Espita, Yucatán, Mario Isaías Sánchez, quien, según se cuenta, mandó a cerrar un centro deportivo público, en el que jóvenes entrenan a diario, para poder montar a caballo en privado y a sus anchas. El edil fue exhibido, a través de un video, por la síndica de ese municipio, Lida Beatriz Díaz. Según la delegada, la actividad de esparcimiento del presidente municipal no sólo ocurrió a costa de un inmueble que debería estar abierto y al servicio de la ciudadanía, sino que también contó con un remolque y una camioneta propiedad del Ayuntamiento. Vamos, hasta un policía fue comisionado para vigilarlo mientras cabalgaba. Y aunque el munícipe justificó que el cierre del campo respondió a tareas de mantenimiento, las cámaras denunciantes constataron todo lo que el alcalde no quería que se supiera, pues hasta, dicen, se le vio salir de ahí agachado. ¡Qué oso!

• Se le hizo fácil

Y hablando de cachados con las manos en la masa, quien ya tuvo que responder por sus actos fue la delegada de la organización México Tiene Vida, Martha Elena Vega Pereyra, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ratificó que tiene que pagar la multa que le impuso el INE, de más de 67 mil 880 pesos, por intentar sobornar a una funcionaria del órgano electoral. Nos dicen que a la representante de esa asociación —que buscaba convertirse en partido político— se le hizo fácil pasarle una mordidita a la trabajadora del Instituto para que le echara la mano en la tarea de acreditar una asamblea en la que su cuasipartido no alcanzaba el quorum requerido. Según los reportes, Vega Pereyra —quien, por cierto, fue candidata a diputada federal por MC— ofreció unos 30 mil pesitos a una vocal del INE para que le diera por buena su asamblea. Lo que no esperaba es que la funcionaria se indignara y la acusara ante las más altas instancias. Y aunque Martha Elena intentó impugnar la multa, el Tribunal le negó su apelación y validó la queja de la vocal. Nos hacen ver que el castigo le salió barato, pero es claro que sí le resultó más caro el caldo que las albóndigas.

• Definen liderazgo de senadores

Y advierten en los pasillos de la Cámara alta que por más orden que quiera darle la 4T a la sucesión en la Mesa Directiva, nadie puede garantizar que el proceso quede libre de pleitos. Y es que aunque el jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, diga que hay trabajo arduo para construir una “candidatura de unidad”, se prevé que no deje de haber tirones entre quienes ya se saborean el asiento que hoy todavía ocupa la senadora Laura Itzel Castillo. Según Mier, si fracasan las negociaciones para alcanzar el consenso entre tantos intereses políticos, los integrantes de la bancada guinda resolverán su decisión en urnas, el próximo 31 de agosto, es decir, ya en muerte súbita, porque quien presida la Mesa Directiva debe asumir el día siguiente, con la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones. Además de Gerardo Fernández Noroña —que no ha aclarado si desistirá de repetir en el cargo— nos comentan que también aparecen en la lista de pretendientes el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, el mexiquense Higinio Martínez, el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el oaxaqueño Alejandro Murat.

• Sin mañas

Este miércoles comenzaron a desfilar los primeros aspirantes que presentaron su examen de control para defender su lugar en la UNAM, tras la polémica por irregularidades encontradas durante la prueba original para ingresar a las diversas licenciaturas. Frente a la expectación que se generó alrededor de esta evaluación y las controversias que hasta hoy persisten por la decisión de aplicarla, la casa de estudios aclaró que las y los jóvenes que acudieron a la convocatoria en León, Guanajuato, resolvieron el test en una tableta sin conexión a Internet y bajo estricta supervisión de personal universitario, que no despegó el ojo a los postulantes a quienes acompañaron desde la entrada hasta la salida. La institución hizo énfasis en que este mismo formato regirá para el resto de las sedes donde se aplicará el examen. En este contexto, el director General de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, reafirmó que la asignación de lugares se realizará como históricamente se ha hecho, comenzando con el puntaje más alto y hasta cubrir la disponibilidad de espacios por carrera y modalidad. Atentos.

• El cerco a Alito

Y ayer el eclipse sí agarró con todo a Alejandro Moreno, pues, nos comentan, puede que al dirigente nacional del PRI se le estén acabando los argumentos y la metodología para mantenerse avante en medio de presiones políticas y judiciales en su contra. Desde el Senado, ya vimos a la mayoría guinda hablando de ponerle seriedad a la solicitud para desaforarlo porque, dijeron ellos, razones sobran: por pedir la intervención estadounidense en asuntos político-electorales del país y por las investigaciones que tiene pendientes por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento cuando fue gobernador de Campeche. Precisamente allá en esa entidad, —justamente el día en que hasta un correligionario de Alito comprometió el físico para defenderlo de los morenistas en la Cámara alta—, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal detuvo a Carlos Alberto Medina, exfuncionario en el gobierno del dirigente priista, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, un arresto que, por cierto, se conecta con el que ocurrió apenas el pasado lunes, contra Luis Antonio Espinosa, contador del hermano del priista. Ahí el dato.