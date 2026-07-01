Otra idea del gris

La edición de Le Monde Diplomatique, en el Cono Sur, ha publicado un mapa, que acompaña piezas recientes de Christophe Ventura, Juanita León, Ever Mejía y Jerson Ortiz, sobre el ascenso de las nuevas derechas en América Latina y el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia. El mapa comparte una distribución de colores parecida a la que han dibujado otros medios como The Economist.

Entre los países coloreados de azul aparecen Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Belice, más toda Centroamérica, menos Guatemala y Nicaragua. Entre los que están pintados de rojo se encuentran Brasil, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Cuba y México. Lo más curioso del mapa no es el rojo o el azul sino el color gris, que se asigna a Surinam, Guayana, Guyana, Puerto Rico, Haití, islas del Caribe y Nicaragua.

Cómo entender el gris que utiliza Le Monde Diplomatique. Una interpretación convencional sería que el gris —en tanto color a medio camino entre el blanco y el negro—, designaría regímenes híbridos con componentes de la izquierda y la derecha, pero no parece ser ésa la idea que se desprende, sobre todo, del texto de Christophe Ventura.

La noción que se intenta trasmitir es, más bien, que algunos gobiernos no pueden ser definidos como de izquierda o de derecha porque tienden a la incoherencia, debido a muy diversas razones. En el caso de Haití, sería porque la crisis humanitaria permanente que se vive en ese país caribeño, tomado por las pandillas, impide que los gobiernos se estabilicen y desarrollen políticas públicas que permitan identificarlos con un color o el otro.

Un gris distinto sería el de Surinam, Guyana, Guayana, Puerto Rico y las islas de las Antillas menores. Tal vez en esos casos, los editores de Le Monde Diplomatique estén pensando en países que no poseen la suficiente independencia como para ser definidos como de izquierda o derecha. Ese criterio podría cuestionarse a partir de la experiencia puertorriqueña, donde, a pesar la ausencia de soberanía, los posicionamientos políticos, como en los Estados Unidos, se dividen entre demócratas y republicanos.

De acuerdo con estándares puertorriqueños, Pedro Pierluisi habría sido un gobernador de izquierdas, y la actual gobernadora, Jennifer González, alineada con el trumpismo, se ubicaría en la derecha. Frente al mapa comentado, es inevitable preguntarse por qué Puerto Rico aparece en gris y las Bahamas, que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones, o Hawai, aparecen en azul.

Nicaragua, en cambio, no figura en gris por falta de soberanía, como Puerto Rico, o por vivir un estado de emergencia perpetuo, como Haití. La ubicación de Managua en un limbo que no corresponde a la izquierda o la derecha tiene que ver con una visión crítica de las incoherentes políticas públicas del régimen de Daniel Ortega. La pregunta es por qué no se aplica el mismo gris a la Venezuela de Delcy Rodríguez o a la Cuba de Díaz-Canel.