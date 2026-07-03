Auditoría Superior y el “manto sagrado” de Svarch

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La mayoría oficial de diputados aplaudió a rabiar el informe de la Cuenta Pública 2025 que presentó el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, quien aseguró haber constatado la asignación de un billón de pesos a 2,478 municipios mediante traspasos electrónicos de recursos federales, pero sin indagar sobre la calidad y probidad en su aplicación. A 100 días de iniciar su gestión, no es posible evaluar el desempeño real del nuevo auditor, aunque la presentación de 21 denuncias representa un cambio fuerte respecto a su antecesor, David Colmenares, y tal vez el fin del manto de protección para Alejandro Svarch ahora en el IMSS-Bienestar.

El anterior auditor sólo presentó 6 denuncias en su último año de desempeño, recargadas básicamente a gobiernos municipales. Y a través de auditorías “de desempeño”, más blanditas que una concha remojada, tendió un velo de santidad sobre el desempeño en el sexenio pasado.

Sin embargo, ahora está por verse si uno de los amigos más cercanos de Andy López Beltrán tendrá finalmente responsabilidades administrativas. El informe muestra que hay dos denuncias en curso contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otra más en curso, por el uso discrecional, sin demostración y, presumiblemente, en contratos fantasma de 121 millones de pesos cuando Svarch fue presidente comisionado. El premio por lealtad fue su ascenso al IMSS-Bienestar donde se reportan los más bajos niveles de abasto de medicamentos e insumos para la salud.

Como aquí se ha informado por voz de empleados de la Cofepris, se mantiene casi intacta la estructura que formó Svarch para actuar con tortuguismo y hacer cobros indebidos por registros médicos y permisos de importación. Lo que también se recuerda de su administración es que contrató muchos servicios personales —especialmente asesorías— fuera del marco legal y con pago de honorarios altísimos; el haber sido parte del ederly caregivers team de López Obrador cuando éste enfermó de Covid-19 le permitió sentirse a sus anchas.

Fue tal el manto protector que envió varias veces a Lázaro Cárdenas Batel a Cuba para comprar 9 millones de dosis de la inútil vacuna Abdala a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Ahora como titular del IMSS Bienestar, Svarch acumula una deuda de unos 5 mil millones de pesos con laboratorios y proveedores privados, y decidió ignorar pagar los adeudos del 2025 hacia atrás (posiblemente otro tanto) que generó otro de los amigos de Andy, el ahora secretario de Salud en Tabasco, Alejandro Calderón Alipi.

Así que está por verse qué tan a fondo irá Aureliano Hernández con la auditoría de cumplimiento 2024-1-47AYO-19-0420- en la que se reclama la aclaración o fincar responsabilidades por la falta de transparencia en las transferencias por el desvío de 4,314.9 millones de pesos en 23 estados hacia salarios y prestaciones y no en servicios de salud en coordinación con el IMSS.

No prejuzguemos.

Kavak, inclusión financiera y de movilidad. La compañía de venta y financiamiento que formaron Carlos García Ottati junto con su hermana Loreanne García y Roger Laughlin ha generado un nuevo paradigma en el mercado de automóviles personales en México: un auto usado, con exhaustiva revisión físico-mecánica y financiamiento, abre la puerta a personas que no ven posible un auto nuevo y menos que se le otorguen créditos. Vaya, 40% de los clientes de Kavak que utilizan el financiamiento automotriz de la firma carece de historial crediticio previo, y alrededor de 40% de sus compradores por primera vez en su vida tiene un auto.

La oferta de Kavak Crédito incluye actualmente 2 productos: 1) pago hasta en 72 meses, para financiamiento de auto con enganche flexible desde el 15% del valor; 2) préstamo hasta 60 meses por hasta 60% del valor de la unidad (hasta 600 mil pesos) con una tasa desde 22.99%.

Vaya, con estos instrumentos, Kavak colocó financiamientos de 600 millones de dólares anualizados en 2025 con un crecimiento de 100%. A ese unicornio ya le salieron alas.

Talleres Gráficos regala dinero. Hablando de ASF, la auditoría de cumplimiento 2024-1-04E2D-19-0426-2025 a los Talleres Gráficos de México (TGM) en 2024, entonces a cargo de Maribel Aguilera Cháirez, literalmente le regaló 60 millones de pesos a la empresa multinacional Konnex Technologies que en México representa Jesús Barrera.

En términos generales, el Gobierno del Estado de México solicitó a Talleres Gráficos que le apoyara en la adquisición de tecnología de radiolocalización para vehículos; entonces la administración de Aguilera Cháirez asignó en directo a Konnex la producción de placas, calcomanías, tarjetas de circulación y otros documentos de identificación vehicular, con medios de implementación de seguridad en campo mediante el contrato TGM/GA/303/2024, por un mínimo de 358. 3 millones de pesos y un máximo de 895.7 milloncitos.

Pero como no se formalizó el convenio entre el Estado de México con TGM, ya no se ejecutó la compra y se canceló el anticipadamente con Konnex…, así que TGM aceptó a ojos cerrados —sin comprobación— pagar 60 millones de pesos a esa firma por concepto de “gastos no recuperables”.

¡Así sí conviene ser proveedor gubernamental!