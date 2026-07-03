De aquí al domingo

1. Nos la vamos a pasar en estos días bajo todo tipo de especulaciones por el juego del domingo. La prensa inglesa está echada a andar, colocando a la altura como eje de todos sus futuros males.
Es parte del preámbulo de un partido que ha provocado gran expectativa. Todo se mueve en los extremos. Desde los que piensan que la fortaleza del Azteca es capaz para que el Tri pueda vencer, hasta que el equipo mexicano sólo ha sido capaz de derrotar a rivales de medio pelo para abajo, léase Concacaf.
Todo esto, lo sabemos, forma parte de lo que es el futbol y su entorno. Lo cierto es que es indudable que algunos estadios llegan a tener una gran influencia en el desarrollo del partido. Sin embargo, no imaginamos que los ingleses puedan ser sometidos por un estadio que se ha distinguido por ser frenético, agresivo e intimidador.
• Consideración en Michoacán
Los jugadores ingleses han pasado por una gran cantidad de partidos en donde hasta llegar al estadio les ha costado trabajo. Se han ido los Hooligans, pero ha quedado una herencia de una pasión imborrable que se alcanza a apreciar en los partidos de la liga inglesa cada semana.
Pensar que el Azteca será la clave de una victoria o derrota es menospreciar a los ingleses. Habrá selecciones que se puedan intimidar, pero esto no cabe con Inglaterra. Sin duda será factor, pero no es determinante. Hay muchas razones para pensar que el juego tendrá su definición en la cancha y que los factores externos podrán pesar únicamente por momentos.
Para la Selección Mexicana es un momento único. La razón está en que juega en casa y que además, viene haciéndolo paulatinamente cada vez mejor. Cualquiera puede ganar, a diferencia de otros partidos en que se veía definitivamente remoto lograr el triunfo.
Todo esto es lo que provoca la gran expectativa en el mundo del futbol. El juego ha sido colocado como uno de los más importantes desde que inició el Mundial, porque hay razones para pensar que deberá ser un muy buen juego sin poder adelantar quién resultará ganador; los números por ahora están colocando a Inglaterra favorita 60-40.
Muchas cosas se dirán de aquí al domingo. Es muy bueno que el Tricolor se coloque en el centro de la atención futbolera, no es común.
Lo que está pasando es inédito, pero también es producto de lo que se ha visto en la cancha, a lo que sumemos la extraordinaria identidad que, en muy pocas ocasiones en nuestra historia futbolera, se ha dado entre nuestra afición y el Tricolor.
2. Portugal y Croacia llevaron al futbol a uno de sus clímax. Fue uno de los los partidos más emotivos, intensos y mejor jugados; fue uno de los encuentros en que nadie merecía perder, pero en el futbol nunca se trata de eso.