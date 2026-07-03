Exportaciones por estado

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos, publicado por el Inegi, el registro de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, para el primer trimestre del año, medidas en dólares.

En términos anuales, comparando con el primer trimestre del año anterior, tenemos lo siguiente. Exportaciones totales: primer trimestre de 2025, crecieron 3.6%; primero de 2026, crecieron 17.9%, 14.3 puntos porcentuales más, el 397.22%. Exportaciones agropecuarias: primer trimestre de 2025, decrecieron 5.3%; primero de 2026, decrecieron 13.1%, 7.8 puntos porcentuales más, el 147.17%. Exportaciones mineras: primer trimestre de 2025, decrecieron 11.1%; primero de 2026, crecieron 6.8%, recuperación de 17.9 puntos porcentuales, el 161.26%. Exportaciones manufactureras: primer trimestre de 2025, crecieron 5.1%; primero de 2026, crecieron 19.9%, 14.8 puntos porcentuales más, el 290.20%.

En términos trimestrales, comparando con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, tenemos lo siguiente. Exportaciones totales: cuarto trimestre de 2025, crecieron 5.6%; primero de 2026, crecieron 17.9%, 11.3 puntos porcentuales más, el 219.64%. Exportaciones agropecuarias: cuarto trimestre de 2025, crecieron 3.0%; primero de 2026, decrecieron 13.1%, pérdida de 16.1 puntos porcentuales, el 536.67%. Exportaciones mineras: cuarto trimestre de 2025, decrecieron 5.6%; primero de 2026, crecieron 6.8%, recuperación de 12.4 puntos porcentuales, el 221.43%. Exportaciones manufactureras: cuarto trimestre de 2025, crecieron 6.5%; primero de 2026, crecieron 19.9%, 13.4 puntos porcentuales más, el 206.15%.

La variación anual del total de exportaciones, durante el primer trimestre, fue 17.9%. Los cinco estados con mayor crecimiento fueron: Quintana Roo, 764.7%; Guerrero, 106.8%; Jalisco, 106.6%; Chihuahua, 69.0%, y Zacatecas, 56.4%. Los cinco con mayor decrecimiento fueron: Morelos, menos 37.0%; Campeche, menos 35.1%; Tabasco, menos 28.7%; Baja California Sur, menos 21.9%, y Estado de México, menos 18.5%. Mayor crecimiento, Quintana Roo, 764.7%. Mayor decrecimiento, Morelos, menos 37.0%.

El total de exportaciones, entre enero y marzo, fue de 158 mil 117.5 millones de dólares. Los cinco estados que más aportaron fueron: Chihuahua, con el 22.8%; Jalisco, con el 11.0%; Coahuila, con el 9.4%; Nuevo León, con 9.2%, y Baja California con el 8.2%. Los cinco que contribuyeron menos: Quintana Roo, con el 0.0%; Baja California Sur, con otro 0.0%; Nayarit con el 0.1%; Oaxaca, con el 0.2%, y Chiapas con otro 0.2%. Mayor aportación: Chihuahua, con el 22.8%. Menor: San Luis Potosí y Baja California Sur, con el 0.0%.

Las cifras anteriores muestran que, como sucede en todos los otros frentes de la economía mexicana, ésta, “la economía mexicana”, es una abstracción, y que lo que existen son muchas economías, con diferencias importantes entre ellas, y no sólo en materia de exportaciones.

¿Qué falta? Que, así como el Inegi reporta las exportaciones trimestrales por entidad federativa, reporte también las importaciones trimestrales por estado, tomando en cuenta que, con lo que se exporta, satisfacen sus necesidades los extranjeros, y con lo que se importa las satisfacemos nosotros. Entonces podremos conocer, estado por estado, su balanza comercial, lo cual sería interesante.