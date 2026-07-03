“La Selección se ha convertido en el caballo negro del Mundial”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

México se enfrenta este domingo a Inglaterra en un partido que ya puede considerarse histórico. Todas las expectativas están puestas en este encuentro, que representa la oportunidad para que la Selección Mexicana rompa una barrera que durante décadas ha marcado su historia en las Copas del Mundo.

Esta semana platicamos con Inés Sainz, una de las periodistas deportivas más reconocidas y respetadas de nuestro país.

LA PERIODISTA Inés Sainz, el pasado 19 de junio en Guadalajara. ı Foto: @InesSainzG y David Patricio|La Razón

Bibiana Belsasso (BB): México ha participado ya en 18 Copas del Mundo y es el único país que ha organizado tres. Ahora regresa a nuestro país. ¿Cómo ves este nuevo Mundial?

Inés Sainz (IS): Está siendo un fenómeno. El hecho de que México sea anfitrión ha hecho que el mundo entero hable de nosotros. Creo que hemos puesto el ejemplo de lo que significa vivir el futbol en paz y sentir los colores de tu camiseta.

Ha sido un Mundial muy emocionante, con muchas sorpresas. A pesar de que aumentó el número de selecciones, muchos pensábamos que habría goleadas históricas y solamente se han dado un par. Eso demuestra que el futbol ha acortado distancias entre los países. Ahora estamos en la mejor etapa del torneo, donde cada partido se juega como una final.

Para mí, además, es una cobertura muy especial, porque es mi sexto Mundial. Tener el privilegio de vivir una Copa del Mundo en tu propio país es algo que cualquier periodista deportivo soñaría.

BB: De los seis mundiales que has cubierto, ¿cuáles han sido los momentos más especiales y cómo comparas aquellos torneos con éste en México?

IS: El primero siempre será inolvidable. Alemania 2006 ocupa un lugar muy especial en mi corazón, porque fue la cobertura que me abrió las puertas para realizar eventos internacionales de esta magnitud.

Después tuve la fortuna de cubrir Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar.

Este último fue muy particular, porque toda la Copa del Mundo se concentró en un radio de 40 o 50 kilómetros y ahí estaban todos los estadios; dormías siempre en el mismo hotel y los traslados eran de apenas 20 o 30 minutos. Era el “Disneylandia del futbol”.

Hoy el contraste es enorme. Si quieres seguir a una selección, tienes que viajar entre ciudades como Nueva York, Miami, México o Toronto. La logística es mucho más complicada, aunque la experiencia también es extraordinaria.

CELEBRACIÓN de la Selección tras el triunfo ante Ecuador, el martes pasado. ı Foto: @InesSainzG y David Patricio|La Razón

BB: Siempre se ha hablado del famoso quinto partido como una especie de maldición para México. Ahora viene el duelo contra Inglaterra. ¿Cómo ves ese encuentro?

IS: Va a ser un partidazo. México está en un momento espectacular. La versión que vimos frente a Ecuador fue probablemente una de las mejores que recuerdo de la Selección Mexicana.

Este equipo tiene una motivación enorme y, aunque no está lleno de grandes figuras como en otras épocas, sí cuenta con un grupo muy comprometido en el que cada jugador entiende perfectamente su función. Los resultados hablan por sí solos.

La prensa internacional no ha dejado de elogiar a México. Somos la única selección que no ha recibido gol y estamos haciendo un torneo prácticamente perfecto. Claro que hay equipos muy fuertes como Francia o Argentina, pero México se ha convertido en el caballo negro del Mundial.Frente a Inglaterra también habrá una batalla emocional. Ellos llegan con el recuerdo de la eliminación de hace cuatro décadas en el Azteca, mientras que nosotros queremos romper la barrera que históricamente ha significado este quinto partido.

Aunque la plantilla inglesa está valuada en alrededor de mil 600 millones de euros y la mexicana en cerca de 220 millones, el futbol no se juega con el valor de mercado. México tiene argumentos para competir de tú a tú. Inglaterra es una gran selección, pero también tiene debilidades y, si México sabe aprovecharlas, creo que puede ganar y avanzar para enfrentar muy probablemente a Brasil en Miami.

BB: Ese partido, por supuesto, también te tocará cubrir.

IS: Claro. Prácticamente ya tenemos lista la maleta para viajar a Miami. Estoy muy emocionada, porque se siente un ambiente extraordinario en todo el país. Esa energía positiva ha contagiado incluso a los jugadores. Ellos saben lo que están provocando entre la afición y también se la han creído. Todos estamos creyendo en esta selección.

BB: Javier Aguirre también ha apostado por jóvenes talentos como Gil Mora, quien con apenas 17 años ya está haciendo historia. ¿Qué nos puedes decir de él?

IS: Gil Mora es un auténtico fenómeno. Es impresionante que con apenas 17 años tenga tanta personalidad dentro de la cancha. Juega con inteligencia, con valentía y con una enorme irreverencia futbolística. Lo normal sería que un jugador de su edad sintiera la presión, pero ocurre exactamente lo contrario: son los rivales quienes terminan preocupándose por él.

Estoy convencida de que jugará en Europa. Ojalá elijan muy bien su destino, porque todavía es muy joven.

Más que llegar inmediatamente a un gigante europeo, le convendría un club donde tenga continuidad, sea titular y continúe creciendo.

Además, está haciendo historia. Solamente Pelé fue más joven que él al disputar como titular un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Eso habla del enorme talento que tiene y del futuro que le espera.

BB: Estamos viendo una Selección Mexicana extraordinaria. ¿Qué tanto mérito tiene Javier Aguirre y qué ha hecho diferente junto con Rafa Márquez?

IS: Creo que el trabajo de Javier Aguirre y Rafa Márquez ha sido extraordinario.

Han sabido identificar las fortalezas de cada futbolista y también se han atrevido a tomar decisiones que muchos cuestionábamos desde fuera.

Por ejemplo, algunos cambios en la defensa o en el mediocampo parecían arriesgados, pero terminaron funcionando perfectamente. Han encontrado las mejores combinaciones para cada rival y eso habla de un gran trabajo táctico.

Han entendido cómo debe jugar México dependiendo del adversario y han hecho los movimientos correctos en los momentos indicados. Por eso creo que tanto Javier como Rafa merecen un enorme reconocimiento por lo que han construido con esta selección.

BB: Inés, muchísimas gracias. También felicidades a ustedes en Azteca Deportes por la extraordinaria cobertura que están realizando durante este Mundial.

IS: Muchas gracias. Estamos muy felices, porque la respuesta de la gente ha sido increíble. Todo el equipo de Azteca Deportes ha trabajado como una verdadera selección: cada uno cumple una función muy importante y eso se refleja en el resultado. Ha sido un Mundial de futbol inolvidable.