T-MEC: ven riesgo por revisión anual

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A la baja de inversiones internas y externas en nuestro país, por desconfianza en un Poder Judicial con ministros, magistrados y jueces electos vía acordeones, se suma ahora la revisión anual del T-MEC por el riesgo de que se acuerden cambios en reglas que se establezcan inicialmente, es preocupación de especialistas, luego de que el gobierno de Estados Unidos, principal país en ese acuerdo trilateral anunció que no lo renovará otros 16 años como México y Canadá lo propusieron.

Luego del reiterado optimismo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a lo largo de las reuniones para revisar ese acuerdo, la decisión del gobierno estadounidense de no renovar ese tratado el tiempo que sus socios proponían y en cambio, acordar que sea revisado año con año, el funcionario plantea que “si lo que queremos hacer es que éste siga, tenemos que atender las preocupaciones legítimas que Estados Unidos y Canadá están planteando en la mesa y buscar cuál es el espacio de cooperación que tenemos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La Presidenta Claudia Sheinbaum se mostró optimista en su mañanera luego de la reunión virtual entre representantes de los países que forman parte del T-MEC, en la que se anunció que Estados Unidos no renovaría otros 16 años ese acuerdo, porque no hubo el cambio que se esperaba ante la posición de ese país, y aseguró que “no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, al destacar que el dólar se cotizó a 17.54 en el tipo de cambio.

Por su parte, Ebrard descartó que a pesar de que el T-MEC se revisará cada año, México vaya a buscar un acuerdo de libre comercio con China o con otros países, al asegurar que la prioridad del Gobierno de México es defender el acceso al mercado de EU, que, por lo demás, es el principal importador de más del 80 por ciento de todo lo que nuestro país produce.

Igual que el Renapo y el Renave en anteriores gobiernos, el Registro Obligatorio de Celulares y números telefónicos volvió a merecer el desdén ciudadano y obligó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a anunciar un nuevo plazo para su cumplimiento, hasta el último día de diciembre.

Acusada de participar en operaciones de lavado de dinero, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue detenida en el Aeropuerto Internacional, tras evadir desde hace siete años la acción de la justicia con distintos amparos, mientras él ha estado preso o en libertad domiciliaria.

Que el “Y si, sí”... se repita el domingo y México gane a Inglaterra, es el futbolístico deseo nacional, como también que no haya otra tragedia.