Marcelo Ebrard está confiado en la vigencia del Tratado con EU

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El líder del Senado, Ignacio Mier defendió el T-MEC, que seguirá durante los próximos diez años y que estaba establecido que podría comenzar a revisarse cada año.

Que lo que Marcelo Ebrard puso en la mesa con sus pares de Canadá y Estados Unidos, fue si se extendería a 16 años.

Hoy, dijo Mier que México no se debe preocupar porque hay confianza, pues que el artículo 34.7 establece que si alguno de los tres países firmantes, México, Canadá o Estados Unidos no quiere continuar, debieron haber hecho valer esa solicitud hace seis meses. Eso no pasó, dijo el coordinador de la bancada.

Mier señaló que le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá y que hay estabilidad económica en México, los mexicanos pueden estar tranquilos que continuará, eso sí, año con año se hará la revisión. Hay que esperar que pasará el 20 de julio que se van a revisar algunos de los puntos, solamente de aquellas cosas en las que no se está de acuerdo.

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En Sinaloa se comienza a manejar la posibilidad de postular a una figura emergente, ante el bajo perfil de los aspirantes de todos los partidos.

Se busca que tenga liderazgo y fuerza para competir contra la maquinaria de Morena que ya está siendo aceitada.

No importa que en Morena el perfil escogido sea el de alguno de los dos aspirantes que no traen el sello del ex gobernador Rubén Rocha Moya.

De los 17 aspirantes a convertirse en defensores de la 4T, solamente dos no pertenecen al staff del cuestionado ex rector de la UAS, los otros 15 son solamente música de acompañamiento.

Un hombre y una mujer son los mejores posicionados, ya que cuentan con carreras políticas que no se cobijaron bajo la sombra del cuestionado ex gobernador.

Se trata de la senadora con licencia Imelda Castro, a quien Rocha Moya tenía vetada, pero licenciado el ahora ex gobernador se ve más suelta. El otro es el ex alcalde de Ahome (Los Mochis), Gerardo Vargas, quien tiene en su contra un proceso que lo llevó al desafuero.

La historia de Vargas va ligada a los rencores de Rocha Moya, ya que fue perseguido por el entonces gobernador del estado, persecución que se hizo también contra los entonces alcaldes de Mazatlán y Culiacán.

Gerardo Vargas requiere de la limpieza de su expediente para poder ser candidato, ya que la dirigencia nacional de Morena estableció que no postulará a ningún candidato que tenga sombra de duda en su expediente político.

En Sinaloa, la población está cansada de los desfiguros de los políticos de Morena y su incapacidad para frenar la violencia e inseguridad y para colmo de los nexos existentes entre autoridades y delincuencia organizada.

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Chiapas de Eduardo Ramírez recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento nacional como la entidad con mayor crecimiento nacional en recaudación local. Que ese logró se traducirá en más obra y programas con gran beneficio para los chiapanecos.

Anote que el ejercicio de Hacienda que dirige Edgar Amador, registró en el tercer lugar a Jalisco que gobierna Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus y en segundo lugar a Coahuila, que gobierna el priista, Manolo Jiménez, mientras que el primer lugar fue para Chiapas que gobierna Eduardo Ramírez.

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