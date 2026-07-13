Corral acorralado por Cruz Pérez Cuéllar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El proceso interno para elegir candidato a la gubernatura de Chihuahua está quebrando la estructura del partido Morena y tensando su alianza con el Partido Verde (PVEM), y al centro de ese crujir está el exgobernador Javier Corral, que teme que el alcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, logre movilizar a la estructura social guinda y verde a su favor y que eventualmente se convierta en gobernador… un gobernador que no olvidaría las acusaciones que le ha proferido el expanista y que mantendría activa la orden de aprehensión contra Corral por peculado agravado por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del que le acusa el actual gobierno estatal.

Cruz fue “destapado” el jueves pasado por el líder del PVEM, Arturo Escobar: ello podría amalgamar la alianza entre ambos partidos en una elección que se ve cuesta arriba para el oficialismo federal. Este fin de semana las “fuerzas vivas” guindas y verdes de Chihuahua capital ya se movilizaron en favor de Pérez Cuéllar —quien ha efectuado un gobierno decorosamente eficiente en la ciudad fronteriza— para ser ganador en la encuesta de popularidad.

El lanzamiento y respaldo verde hacia el alcalde juarense generó una fractura en Morena. La senadora Andrea Chávez decidió romper con el alcalde y desdeñar la alianza con el verde para proseguir con su muy pero muy anticipada precampaña a la gubernatura. En Chihuahua ha sido visible el oneroso despliegue publicitario de la senadora, tirando rostro, como se dice por aquellos lares, pero reborujando el andamiaje partidista…, aunque con la certeza de que cuenta con la complacencia de Guadalupe Taddei e incondicionales en el INE.

Para Javier Corral, su refugio político natural es con Chávez… que quien sabe si ella lo quiera cerca. La senadora sabe que ése sería un fardo más con qué lidiar junto con las presunciones en torno al también senador Adán Augusto López.

Tal es el temor de Corral que ya se puso “piratón” al punto de acusar a Cruz Pérez Cuéllar de ser el “Caballo de Troya” de la gobernadora panista Maru Campos dentro del equipo guinda, mientras que también define al candidato de “la tienda de enfrente”, o sea, de la alianza PRI-PAN.

A todo este enredo hay que tenerle la idea, tanto del apoyo social que obtuvo Maru Campos por hacer frente al crimen organizado en la entidad (no la amedrentó la campaña de “traición a la patria” por los operativos de la CIA contra grandes narcolaboratorios), como por la relevancia de Chihuahua en industria automotriz, además de albergar el clúster aeronáutico de 45 empresas ligadas al T-MEC y a la seguridad nacional de Estados Unidos y Europa.

Y eso que aún no empieza formalmente el proceso de renovación en ésa y otras 16 entidades.

Gerardo Yépez le gana a Sí Vale. Usted recordará que, en abril de 2023, Gerardo Yépez presentó una demanda laboral contra Sí Vale (Expediente 485/2023) ante el Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la CDMX. Y en mayo de 2026, el tribunal emitió sentencia favorable: declaró que el despido de Yépez como director general fue injustificado. La investigación interna que Groupe Up utilizó para sustentarlo no fue acreditada ni fue mencionada en ningún momento durante el juicio.

Ahora lo agudo es para Sí Vale: tiene que reinstalar a Yépez como mandamás en exactamente las mismas condiciones: oficina en Reforma 284 piso 23, automóvil blindado GMC Yukon Denali, vales de despensa, gastos médicos mayores, y antigüedad reconocida desde 2018. El chirrión por el palito, pues.

Gaëtan Chauderlot y Julien Anglade

—directivos franceses de Groupe Up— fueron citados como testigos, pero ninguno compareció. El tribunal los declaró confesos fictos, lo que en términos legales equivale a que admitieron como ciertos todos los hechos señalados en su contra.

Por cierto, Chauderlot terminó saliendo del Groupe Up durante el segundo semestre de 2023, como consecuencia directa de la denuncia penal por acoso sexual en su contra y de otras irregularidades financieras detectadas durante su gestión como director de Américas para Groupe Up. Por su parte, Julien Anglade —quien gestionó la crisis desde la dirección global del grupo— formalizó su salida de Up Coop en marzo de 2025.

Menos mal que Francia avanzó a las semifinales del Mundial 2026.