De la deflación (1/2)

La inflación es el alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La deflación es la baja. La inflación es la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero. La deflación es la ganancia. ¿Cuál es la deseable?

Ésta fue la inflación anual (comparando con el del mismo del año anterior), durante el primer semestre del año: enero, 3.79%, 0.1 puntos porcentuales mayor que en diciembre, 2.7%; febrero, 4.02%, 0.23 puntos porcentuales mayor que en enero, 6.1%; marzo, 4.59%, 0.57 puntos porcentuales mayor que en febrero, 14.2%; abril, 4.45%, 0.14 puntos porcentuales menor que en marzo, 3.05%; mayo, 3.94%, 0.51 puntos porcentuales menor que en abril, 11.46%; junio, 3.37%, 0.57 puntos porcentuales menor que en mayo, 14.46%.

En materia de inflación anual el primer semestre se dividió en dos. Durante el primer trimestre tuvimos inflación al alza, 4.13% en promedio mensual, y con alzas cada vez mayores: enero 27%, febrero 6.1%, marzo 14.2%. A lo largo del segundo la tuvimos a la baja, 3.92% en promedio, 0.21 puntos porcentuales menor, el 5.08%, y con bajas cada vez mayores: 3.05% en abril, 11.46% en mayo, 14.46% en junio.

En términos mensuales (comparando con el del mes anterior), ésta fue la inflación en el primer semestre: enero, 0.38%, 0.1 puntos porcentuales mayor que en diciembre, 35.71%; febrero, 0.50%, 0.12 puntos porcentuales mayor que en enero, 31.58%; marzo, 0.86%, 0.36 punto porcentuales mayor que en febrero, 72.00%; abril, 0.20%, 0.66 puntos porcentuales menos que en marzo, 76.74%: mayo, menos 0.21%, 0.41 puntos porcentuales menos, 205.00%; junio, menos 0.27%, 0.06 puntos porcentuales menor, 28.57%.

En materia de inflación mensual el primer semestre también se dividió en dos. Durante el primer trimestre tuvimos inflación al alza, 0.58% en promedio mensual. A lo largo del segundo la tuvimos a la baja, menos 0.09% (deflación) en promedio, 0.67 puntos porcentuales menor, el 116.09%. La tuvimos a la baja, con bajas cada vez mayores: 3.05% en abril, 11.46% en mayo, 14.46% en junio.

El Banco de México tiene una meta de inflación puntual del 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la mayor inflación aceptable es 4% y la mínima 2%, todo ello en términos anuales. Traducido a términos mensuales la meta puntual es 0.25%, más menos 0.08 puntos porcentuales de margen de error, por lo que la mayor inflación aceptable es 0.33% y la menor 0.17%.

En términos anuales, en mayo (3.94%), y junio (3.37%), la inflación se ubicó dentro de los márgenes de la meta (entre 2% y 4%), y cada vez más cerca de la meta puntual (3.0%). En términos mensuales, en mayo (menos 0.21%), y junio (menos 0.27%), la inflación se ubicó fuera de los márgenes de la meta (entre 0.08% y 0.17%), y cada vez más lejos de la meta puntual (0.25%).

¿Cuál de las dos mediciones, la anual (comparando con lo que pasó hace un año), o la mensual (comparando con lo qué paso hace un mes), responde mejor a la pregunta ¿cómo vamos en materia de inflación? La mensual, cuyo resultado en mayo (menos 0.21%, deflación), y junio (menos 0.27%, de nuevo deflación), desde el punto de vista de la lógica, fue el deseable: aumento en el poder adquisitivo de nuestro dinero. No así desde la perspectiva del Banco de México, que tiene, en contra de la lógica, metas de inflación.

Continuará.