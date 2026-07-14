Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Diecisiete migrantes mexicanos han muerto a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado en Houston bajo circunstancias confusas, lo único que no es confuso es que lo mataron.

Fue atacado por agentes del ICE sin que mediara algún motivo de Lorenzo que provocara una reacción violenta en su contra.

Los migrantes viven con el enorme temor de ser detenidos bajo cualquier pretexto para ser llevados a las inhumanas cárceles de Trump. Pueden ser tratados brutalmente a la hora de ser detenidos, incluso asesinados, como pasó con Lorenzo Salgado.

Se han presentado muchos incidentes desde que Trump tomó la decisión de ir indiscriminadamente tras los migrantes. El Gobierno mexicano tardó en tomar decisiones drásticas a sabiendas que desde hace tiempo los conductos diplomáticos no estaban sirviendo auténticamente de nada. La Presidenta dijo ayer que no estaba siendo considerada la diplomacia, presumimos que no se dio cuenta apenas ayer, esto tiene ya varios meses.

El problema que se viene es que los organismos internacionales a los que se puede acudir, la 4T se la ha pasado criticándolos de manera severa. López Obrador dijo que la ONU “no servía de nada”. La Presidenta a veces los considera, pero en la gran mayoría de los casos se vuelve crítica de todos los organismos defensores de los derechos humanos, los cuales, en la actual coyuntura, sin duda alguna serían aliados.

La Presidenta, en un hecho inusual, ha convocado a la unidad de todos los partidos para enfrentar la persecución a los migrantes. Es la primera vez en su sexenio que propone una alianza entre todos, lo cual es importante, pero diríamos que, aprovechando el momento hay muchas otras cosas en las que se tendría que partir de una alianza entre todos para enfrentar los muchos problemas que tenemos. La Presidenta, por lo general, sólo convoca a los suyos.

La convocatoria tiene sentido, porque las remesas de los migrantes llegan a todo el país, pero algunos estados que viven de las remesas son gobernados por diferentes partidos. En Jalisco está MC, en Guanajuato, PAN y en Durango y Coahuila, PRI. Oaxaca, Sinaloa, Edomex y Chiapas por mencionar algunos, muestran la afectación que podríamos tener si continúa esta persecución de personas que tienen el derecho a migrar, sin dejar de reconocer que hemos sido incapaces en el país para retenerlos y ofrecerles garantías de vida.

La violenta expulsión no tiene límites. Lorenzo Salgado es una prueba más de ello. Llevaba en EU más de 35 años, sus hijos ya tenían la nacionalidad a diferencia de su padre que por alguna razón no había hecho el trámite. Como este caso, hay muchos otros. Los migrantes trabajan sin papeles, porque los propios patrones no se los piden, lo que quieren es que hagan el trabajo, el cual es conocido y reconocido que lo hacen muy bien.

Las estrategias del ICE han sido severamente criticadas al interior de EU. Recordemos lo sucedido en Minneapolis, un estado históricamente combativo y de defensa de los derechos humanos, donde una ciudadana estadounidense asustada, huyó y fue asesinada por los agentes de aduanas.

La mayor migración a EU, la cual se ha reducido significativamente, sigue siendo mexicana. Los migrantes viven expuestos y escondidos. No salen de sus casas, a pesar de llevar muchos años viviendo en EU, su futuro es cotidianamente incierto.

El Gobierno mexicano tendrá que acercarse a los organismos internacionales, buscando la manera de que intercedan, junto con otros países, en defensa de los migrantes. Es un asunto de derechos humanos, del derecho a emigrar y de libertades, lo cual no cabe en la cabeza del presidente Trump.

RESQUICIOS.

Los audios que dio a conocer Héctor de Mauleón de la gobernadora de BC muestran que se le está investigando, y que busca salirse del problema sin importarle cómo. Está dispuesta a contar hasta lo tratado en las reuniones de seguridad; pues qué le sabrán que aquí no le saben nada.