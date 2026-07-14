• Que se viene la inminente invasión de EU

Otra que, nos dicen, se tomó la atribución de hacer señalamientos que no le corresponden —hablamos de política exterior— es la alcaldesa morenista de Cadereyta, Querétaro, Astrid Ortega, quien primero señaló una inminente invasión de Estados Unidos a nuestro país, pero eso fue el principio, ya encarrerada llamó “asno” al presidente de EU, Donald Trump. Y aunque nos señalan que sus intenciones no fueron malas es claro que nadie le explicó que tampoco se trata de salirse del guion de la diplomacia ni opinar, desde un cargo público, con discursos que se extralimitan. Los dichos de Ortega sólo evidencian que la edil no ha estado al tanto del pulso de las noticias, pues ese tropezón que le ocurrió ya tiene por lo menos un antecedente: hace un par de semanas, la delegada del Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador —sí, otra pariente de AMLO— usó términos despectivos y calificativos ofensivos contra Trump, palabras que desde luego fueron condenadas por la Presidenta, quien afirmó que aquel estilo no representa la postura del Gobierno de México, por lo que envió un jalón de orejas a la funcionaria. Ojo ahí.

• Los que nunca se fueron

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Vaya el nivel de descaro, opinaron muchos, con el que debutó el nuevo partido con registro nacional, Paz, ante el Consejo General del INE. Nos señalan que su líder, Hugo Eric Flores, no hizo el menor esfuerzo por guardarse que ese instituto político es sucesor del antiguo Partido Encuentro Social, el PES, que también fundó él. Un secreto para nadie, pero que, nos dicen, pudo obviarse por un poco de decoro institucional . “Aquí estamos, porque nunca nos fuimos”, dijo, y reprochó que el PES dejó de existir porque no se contaron todas las casillas en el último proceso en el que participaron, por lo que se quedaron al margen del registro. Lo bueno, recalcó, es que ahí están de nuevo para “defender cada voto de los mexicanos”, a favor de su supervivencia y acceso a los recursos públicos, claro. Lo que no deja de causar reacciones, nos comentan, es la singularidad del perfil que ahora tiene Hugo Eric, a quien ya se le conoce por portar la doble cachucha política, pues rindió protesta como representante del nuevo partido sin dejar de ser diputado federal de Morena. ¿A poco sí se puede?

• Coherencia en la 4T

La que no midió el timing político alrededor del proceso interno de Morena rumbo a los comicios del 27 fue la sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada local de Morena en Tamaulipas, Úrsula Salazar, quien salió a presumir en un video la visita familiar a su retoño, que tiene matriculado en la Universidad de Texas, una de las instituciones de educación superior, nos cuentan, con los costos de vida más elevados para estudiantes no residentes en Estados Unidos. Varias de las personas que comentaron la publicación de Úrsula resaltaron la contradicción del discurso de una representante de la 4T que debería defender, uno, la austeridad republicana, y, dos, la escuela pública. “¿La educación pública mexicana sólo sirve para el discurso?”, le recriminaron algunos, otros le cuestionaron por qué no inscribió a su hijo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas o en el Tec de Madero. “Predican austeridad, pero cuando se trata de su familia eligen EU. Ésa es la verdadera justa medianía”, criticaron desde otros frentes. ¡Qué tal!

• La sucesión potosina

Aun cuando la 4T ha lanzado reiterados mensajes de unidad con miras a la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, nos dicen que cada vez hay más señales de que no existe pegamento que garantice una eventual candidatura común de Morena-PT-Verde en San Luis Potosí, donde el gobernador, Ricardo Gallardo, en la celebración de los 20 años de su Movimiento Gallardista, alzó la mano de su esposa, la senadora Ruth González, a quien la multitud llamó gobernadora. Y aunque nos advierten que esto no es para nada una novedad, pues tanto el mandatario estatal como otras figuras del PVEM han expresado su respaldo a la legisladora potosina, nos señalan que lo nuevo es el convencimiento que ya se le ve a González Silva, quien antes se limitaba a recibir los halagos de sus promotores y ahora ya le imprimió un mayor activismo a su discurso: “Se luchó mucho para poder sacar a los políticos de los partidos de siempre, por lo que se tiene que seguir por el mismo camino, para atrás ni para agarrar impulso (…) nadie los va a cuidar como nosotros”, señaló la legisladora.

• El ciclo que viene

Nos piden estar atentos al proceso que se iniciará en el sector educativo este mismo año y que fue anunciado por el titular de la SEP, Mario Delgado. Señalan que al hacer un balance del fin del ciclo escolar, el funcionario resaltó que el próximo 24 de agosto, todavía durante las vacaciones de verano y a días de iniciar el ciclo 2026-2027, el Gobierno comenzará a consultar escuela por escuela a las y los profes sobre el órgano que reemplazará a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el famoso Usicamm que rechazaron varios sectores del gremio, en particular los de la CNTE. Y es que, nos recuerdan, si bien hay consenso en que la Usicamm debe desaparecer, nos advierten que el camino para crear una nueva instancia que regule los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y cambios de centro de trabajo de docentes no estará exento de obstáculos por las diferencias que podrían surgir, de ahí que la Federación remarcara la necesidad de que ésta sí sea una decisión que surja de las personas al frente de las aulas y no de dirigentes con intereses que podrían no representar el común. Pendientes.

• Estirando la liga en Chihuahua

Y fueron los petistas los que no se quisieron quedar con las ganas de sembrar sus propias semillas de discordia en el proceso interno de la alianza de Morena-PVEM-PT para definir quién será “coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía” y a la postre su candidata o candidato a la gubernatura de Chihuahua. Ya en días pasados, Arturo Escobar, de la dirigencia del Verde, definió que apoyarán a Cruz Pérez Cuéllar. Pero resulta que ayer la diputada federal Lilia Aguilar anunció que el Partido del Trabajo, a cuya dirigencia pertenece, va con Andrea Chávez, a quien ya nombró “coordinadora estatal de afiliación”. Escribió Lilia que la senadora con licencia “es una mujer que es, está y siempre ha estado en el movimiento y que representa con dignidad a las y los chihuahuenses en la batalla por sacar al PRIAN en todas sus formas de nuestro estado”. Hace apenas unos días la legisladora local América Aguilar dijo que la militancia petista más bien estaba con Cruz. Vaya forma la de los aliados de Morena de crispar el proceso en la entidad. Bien podrían decirles las jefas guindas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández: no nos ayuden, compadre y comadre. Uf.