Piden cadena perpetua para El Mayo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada y decomiso de 15 mil millones de dólares, es la pena que los fiscales de su caso solicitaron ayer a la fiscal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, al considerarlo como uno de los narcotraficantes más prolífico y poderoso en el mundo, acusado de “haber pagado millones en sobornos a todos los niveles del Gobierno mexicano, Policía, Ejército y políticos”, para asegurarse de que su cártel operara sin interferencias en la escalada de corrupción, cuya sentencia le dictarán el próximo lunes.

La semana anterior, el capo sinaloense, de 76 años, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán crearon el cártel en la entidad natal de ambos, solicitó al juez, a través de su abogado, que acepta declararse culpable de esos delitos y la pena de por vida que le será impuesta, y solicitó que se le permita cumplirla en una prisión que cuente con instalaciones médicas en la que pueda atender su precario estado de salud, los años que le resten de vida.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, instó al Instituto Nacional Electoral a que investigue, analice y sancione las campañas proselitistas adelantadas y, en su caso, sancionar a quienes realicen actos anticipados de campaña, porque debe haber claridad en los procesos y no puede violarse la ley, ni usarse recursos públicos y aplicar sanciones al que incurra en una ilegalidad.

La legisladora panista dijo que no es un asunto de falta de leyes, sino que es necesario exigir a todos los aspirantes que respeten la ley, al advertir que los partidos políticos —incluyendo el suyo, aunque no mencionó a ninguno— ya iniciaron una ruta hacia la elección, a pesar de que el proceso electoral inicia en septiembre, y demandó “no más ambiciones vulgares en la calle”.

Una recomendación de la CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, sobre el caso Ayotzinapa en el que releva de responsabilidad al Ejército, luego de que Alejandro Encinas, entonces titular de la Comisión de la Verdad el sexenio pasado y hoy embajador de México ante la OEA, sostuvo lo contrario en el informe de ésta.

En su mañanera de ayer, la Presidenta Sheinbaum rehusó opinar sobre la participación o no del Ejército, al ser interrogada sobre ello y a propósito del proceso a un segundo integrante de la Marina en la participación del caso de los estudiantes de la Normal guerrerense, 43 de los cuales desaparecieron hace 12 años, y dijo que pedirá a la Secretaría de Gobernación revisar el documento de CNDH.