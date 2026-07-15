Rechazan sobrecargos propuesta de Aeroméxico; ASSA va por huelga

La revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre Aeroméxico, que encabeza Andrés Conesa, y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) entró en una fase de mayor tensión, luego de que el sindicato comenzó a preparar la logística para un posible estallamiento de huelga, y convocó a una Asamblea General Extraordinaria para informar a sus agremiados sobre el estado de las negociaciones tras el rechazo de la propuesta contractual presentada por la aerolínea.

El proceso de revisión para la vigencia 2026-2028 se complicó después de que la mayoría de los sobrecargos decidió no aceptar el Proyecto de Modificación Contractual y Salarial negociado con Aerovías de México. La consulta realizada entre el 29 de junio y el 10 de julio arrojó mil 275 votos en contra, 851 a favor y un voto nulo, lo que significa que 59.94 por ciento de los trabajadores rechazó el convenio, mientras que únicamente 40.01 por ciento respaldó la propuesta presentada por la empresa.

El resultado obligó a reiniciar las conversaciones entre ambas partes y mantiene abierto el emplazamiento a huelga, cuya prórroga ya fue concedida previamente por la autoridad laboral para permitir que continúen las negociaciones antes de que venza el plazo legal. Ahora, ASSA ha convocado a todos sus agremiados a una Asamblea General Extraordinaria que se realizará el próximo 17 de julio bajo un esquema dual; es decir, con asistencia presencial y conexión virtual mediante los sistemas Sigesa y Sigema. Aunque la reunión podrá seguirse de forma virtual, el sindicato precisó que cualquier votación únicamente podrá realizarse de manera presencial, al señalar que actualmente no existen mecanismos legales que garanticen la certeza jurídica de la emisión del voto por medios electrónicos.

De acuerdo con el orden del día, la dirigencia presentará un informe sobre el estado que guarda la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre Aerovías de México, S.A. de C.V., y ASSA para el periodo 2026-2028, además de analizar el desarrollo del proceso de negociación y, en su caso, declarar la asamblea como permanente mientras continúan las conversaciones con la empresa. El endurecimiento del discurso sindical quedó reflejado en el mensaje emitido por el Tribunal de Honor y Justicia de ASSA, el cual informó que, una vez concluida la consulta del proyecto contractual, la representación sindical continuará las negociaciones con la empresa en coordinación con la autoridad competente, pero llamó a los trabajadores a prepararse para un escenario de mayor presión.

Exclusivamente los canales oficiales de la representación serán los correctos para mantenerse atentos a toda la logística relacionada con un posible estallamiento de huelga. Incluso, se advierte que la participación activa del gremio será determinante para que cualquier paro cuente con plena legitimidad jurídica. En caso contrario, señaló expresamente que un eventual estallamiento de huelga podría quedar invalidado si no se acredita el respaldo colectivo y el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley Federal del Trabajo. La convocatoria está abierta para que los sobrecargos que cuenten con días disponibles durante los últimos días de julio y los primeros de agosto del 2026 se sumen voluntariamente a esas tareas de organización y coordinación.

Aeroméxico suma un problema más, porque ahora el conflicto laboral representa un factor relevante en plena revisión del contrato colectivo con uno de los sindicatos estratégicos para la operación de la aerolínea. El rechazo de casi seis de cada diez sobrecargos evidencia que la propuesta presentada por la empresa no logró irresponsablemente satisfacer las principales demandas del gremio en materia salarial y de condiciones laborales para los próximos dos años, por lo que la administración deberá presentar una nueva oferta si busca evitar un conflicto que pueda afectar la continuidad de sus operaciones. Las negociaciones de los próximos días serán determinantes para definir si ambas partes alcanzan un nuevo acuerdo antes del vencimiento del emplazamiento a huelga o si el diferendo escala hacia un conflicto laboral que tendría implicaciones operativas para la principal aerolínea del país. Mientras tanto, ASSA ya pasó de la etapa de consulta a la preparación interna de un eventual movimiento de huelga, dejando claro a sus agremiados que la unidad, la asistencia a las asambleas y la organización serán elementos indispensables en la recta final de la negociación. Y a todo esto, agréguele los problemas que cada día tiene esta empresa aérea donde lo más grave recientemente donde culpó al clima por cancelar un vuelo en Querétaro, teniendo como consecuencia la afectación de un bebé que necesitaba medicamentos, pero además por audio se acusó a la tripulación por su ausencia.

Voz en off. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la libre competencia en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), prevenir prácticas monopólicas y robustecer la eficiencia y transparencia del mercado de las Afores. El acuerdo fue suscrito por la comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, Andrea Marván Saltiel, y el presidente de la Consar, Julio César Cervantes Parra, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para identificar y prevenir conductas que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema, impulsar el intercambio de información entre ambas autoridades y generar evidencia que contribuya al diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de los servicios, en un sistema que administra el ahorro para el retiro de millones de trabajadores y que constituye una parte fundamental de su patrimonio y bienestar futuro...