Qué pena con el señor Muñoz

La automotriz Hyundai —orgullo de la innovación en Corea del Sur— apenas inició su segunda prueba piloto para trasladar vehículos de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos para de ahí seguir la distribución a la costa este de Estados Unidos, cuando se descarriló nuevamente el Tren Interoceánico con todo y furgones BiMax al parecer de segunda mano para ser incorporados a servicio. En esta segunda prueba el plan era cruzar 3,000 vehículos, siendo la primera tanda de entre de 144 y 122 unidades, pero al regresar de la primera vuelta, con furgones vacíos, el convoy se fue de la vía. Qué pena con José Muñoz, el presidente ejecutivo global de la firma.

Parece que esta prueba es debut y despedida para Hyundai, cuando menos hasta que se cambie el trazo de esa ruta ferroviaria que hoy dirige el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén: las reparaciones de la vía se podrán ejecutar en los próximos meses, pero quién sabe sí se pueda resarcir la confianza en las pruebas piloto y eventualmente las operaciones a gran escala.

Y esa pérdida de confianza en el actual trazo no será porque los coreanos sean antimexicanos, les caiga mal Benito Juárez o cualquier otra tontería que se ocurra decir a los voceros oficiales y oficios del régimen. El asunto es que el barco que arribó a Salina Cruz, Oaxaca, tuvo que dejar los autos en el patio de maniobras hasta que esté lista nuevamente la vía o los movilice por carretera hasta la costa veracruzana y estar bajo el cuidado temporalmente de Hyundai México que aquí próximamente conducirá Juan Carlos Ortega. La prueba, tras el descarrilamiento, le permitirá a la firma medir el tiempo que llevará mover las unidades fabricadas en Ulsan —donde Hyundai tiene la fábrica más grande del mundo— hasta Houston a través del corredor interoceánico incluyendo accidentes derivados del estado actual de la infraestructura portuaria y ferroviaria en México.

No es secreto que tras la tragedia de diciembre pasado la Agencia de Trenes y Transporte Integrado (Attrapi), a cargo de Andrés Lajous, propuso cambiar el trazo en la zona serrana de los dos accidentes (entre las comunidades de Nizanda y Chivela) dada la complejidad de ampliar el trazo de montaña proveniente de la época de Porfirio Díaz… cuando los trenes no tenían la velocidad, el peso ni la longitud de las actuales unidades.

Pero llevar a cabo esta tarea de un nuevo trazo, conforme a diversos expertos consultados, podría costar unos 500 millones de dólares adicionales a los 3,100 millones —ya con costos triplicados— invertidos en el proyecto que se ha presentado como una alternativa de plataforma logística al canal de Panamá.

El mandatario de aquella nación, José Raúl Mulino, de reciente visita en México, debe estar aguantando la risa ante las grandilocuentes ocurrencias de personajes como el senador Antonino Morales, quien aplaudió a rabiar el inicio de la segunda prueba piloto, fustigando a la mala mexicanidad de la oposición que según cree apuesta a que le vaya mal al régimen.

Pero los hechos son los hechos: el remozamiento de un tramo viejo de rieles —por mejor que esté ejecutado— no tiene capacidad de enfrentar las cargas y velocidades actuales. Es como querer echar a gambetear a Borja contra Messi.

Para drama, aquí nos pintamos solos. El mercado global de los microdramas se ha consolidado como una de las categorías de mayor crecimiento dentro del entretenimiento digital, al pasar de un valor estimado de 11 mil millones a 14 mil millones de dólares en sólo un año, con proyecciones de alcanzar los 26 mil millones de dólares hacia 2030. Vaya, en México, seis de las 10 aplicaciones más descargadas de entretenimiento en Google Play ya corresponden a plataformas de este formato, reflejando un cambio en los hábitos de consumo móvil.

Ante este escenario surge DramaClick, una empresa mexicana fundada y dirigida por David Romay, que busca liderar esta nueva categoría en el mercado hispanohablante mediante un modelo que integra tecnología, contenido original y talento local.

Con dos series ya disponibles y ocho producciones originales programadas para estrenarse durante los próximos tres meses, la compañía apuesta por construir un modelo de negocio basado en propiedad intelectual, innovación y una conexión auténtica con las audiencias.

Las medicinas no importan. Con la certeza de que la falta de medicamentos y atención deficiente en el sistema público de salud no les quitará un voto, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados que pastorea Ricardo Monreal votó porque ya no sea obligación del Gobierno pagar a los enfermos por las medicinas que por desabasto tengan que comprar en farmacias privadas.

La votación morenista en contra de los derechos ciudadanos —y que la SCJN avaló en 2023— lo denunció el diputado panista Éctor Jaime Ramírez.

¿Y los Pibes del Bienestar?. Es chocante decirlo previo al choque entre las selecciones futbolísticas de España y Argentina. Ya casi nadie se acuerda, pero la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), que en 2021 dirigía Grete Faremo, cobró 150 millones de dólares por una asesoría “patito” quesque para organizar la “compra internacional de medicamentos para hacer frente a la malicia del imperialismo farmacéutico”, lo que resultó en sonoro fracaso pues se compró poco menos del 50% de los requerimientos del sector público de salud entre 2021 y 2022.

Por feo e incorrecto que suene, una entidad de la ONU desfalcó impunemente las arcas nacionales y colaboró a crear el criminal desbasto permanente de medicamentos que el cuatroteismo de Andrés Manuel López provocó para el sistema público de salud.

El llamado “Club de los Pibes”, entonces a cargo de Giuseppe Mancinelli y Fernando Cotrim, llenaron sus bolsillos y se largaron. Poco después de que se cancelara sin consecuencia alguna el contrato con la UNOPS, a su jefa Faremo la “renunciaron” del cargo acusada de actos de corrupción por 61 millones de dólares.