• El que no se puede ir

Nos reportan que el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, no encuentra la manera de expresar que no ha podido superar su salida del área en la que se encargó de coordinar el diseño de los actuales libros de texto —los mismos que se rehusó a corregir aun cuando su propia autoridad le señaló errores—. Ya lo vimos hace un par de semanas encabezando una marcha para, según él, exigir la “refundación” de la Secretaría de Educación Pública. Después de que no consiguiera el aforo que esperaba, ahora acusó que la dependencia federal no le ha pagado su liquidación. “Pasaron más de seis meses sin recibir mi liquidación y no puedo más con los malditos intereses”, dijo, al contar que trae atorado un crédito hipotecario que solicitó para hacerse de una casita en Ciudad Juárez. El exfuncionario denunció que ya tuvo hasta que “malbaratar” el patrimonio que construyó como maestro. Nos piden, por cierto, echarle un ojo a las reacciones de usuarios de X a su mensaje pues, por decir lo menos, lo critican por no haber ahorrado ni tantito de lo que ganó en el puesto para liquidar el préstamo.

• Debut de película

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Señalan que los que andan con todo y rompiendo hasta sus propias marcas son los miembros de Somos México. A días de su estreno como partido político y sin haberse presentado aún a una elección, ya tienen a su primer miembro en prisión preventiva y acusado de delincuencia organizada. Nos referimos a Ernesto Ruffo Appel, cuya figura abrazaron y defendieron como a uno de los suyos. Nos dicen que tras la detención del exgobernador panista de Baja California, el líder del partido heredero de la Marea Rosa, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, se vio incluso más ambicioso que el propio blanquiazul, pues mientras Acción Nacional, a través de su dirigente Jorge Romero, pidió un proceso justo y una investigación sin sesgos políticos, Somos México exigió su liberación inmediata y hasta reivindicó a Ruffo como un preso político del Gobierno. “Acusar a Ruffo de huachicol fiscal no sólo es un atropello a su integridad y a su trayectoria, sino un agravio y una burla hacia la sociedad mexicana”. ¡Qué tal!

• Doble raspón de Corral a figuras de la 4T

Y nos piden no perder de vista el mensaje que hizo público el senador, hoy cobijado en las filas de Morena, Javier Corral, en el que sale a la defensa del exgobernador panista Ernesto Ruffo. Porque resulta que no sólo da cuenta de la desconfianza que le genera la captura realizada por la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy sino que da también tremendo raspón a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. ¿Pues qué no son ambas figuras relevantes de la misma 4T en la que hoy hace política el legislador chihuahuense?, se preguntó más de uno al leer que al senador, por un lado, le “sorprende enormemente la detención de Ernesto Ruffo Appel, de quien — discrepancias aparte—, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”. Y por otro, que traiga a colación “el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor”, para exigir que se expliquen las acusaciones contra el exmandatario estatal. Uf.

• Árbitro de la 4T

Comentan en los pasillos de San Lázaro que el pastor de los diputados federales guinda, Ricardo Monreal, se ha venido consolidando como el réferi por excelencia de su partido y también de las fuerzas aliadas en el Congreso. En el caso del primero es un movimiento al que, nos dicen, ya se le hizo costumbre andar de pleito en pleito interno y más ahora que hay compromisos electorales cerca. Antes ya lo vimos, por ejemplo, tratando de unir las manos de Morena y el Verde, cuando el partido del tucán se negó a respaldar el Plan A electoral. Ahora se subió a los conflictos que se han suscitado en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha acusado a su antecesor Jaime Bonilla —otro miembro de la 4T— de tenderle una trampa para desprestigiarla ante la opinión pública y ante la propia Presidenta Claudia Sheinbaum. Ante este escenario, cuentan que Monreal ya se puso en medio para pedir un cese a las confrontaciones públicas, pues advirtió que las diferencias entre integrantes del movimiento lo único que hacen es afectar la confianza ciudadana y la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

• Noroña vs. Mier

Y hablando de fuegos amigos, el que salió dolido, nos dicen, fue —una vez más— el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien se fue a quejar con sus compañeros de bancada tras sentirse agraviado por su líder en la Cámara alta, Ignacio Mier. A través de una carta, Noroña acusó a Nacho por haberle puesto un freno a sus intenciones de presidir por segunda vez el Senado. ¡¿Cómo se atreve?! “Durante el primer año de nuestra legislatura tuve el honor de presidir la Mesa Directiva; ahora he manifestado públicamente que valoro participar en el proceso y, acto seguido, el coordinador sale a declarar que no tengo derecho a participar”, expresó el senador, quien también reprochó que Mier Velazco incluso se posicionara a favor de las críticas contra su persona de los opositores Ricardo Anaya del PAN y Rubén Moreira del PRI. “Ninguna facultad tiene el coordinador para emitir semejantes declaraciones. En un proceso democrático, es el grupo parlamentario al que le corresponde determinar con su voto, a quién le confiarán tan honrosa responsabilidad”. Sí le dolió, ¿verdad?

• Que el INE ya despierte

Cuando, nos hacen ver, sobran las evidencias de que hay actos y hasta gastos por millones de varios personajes —principalmente de la 4T— rumbo a las elecciones de 2027, un grupo de académicos, juristas y especialistas en materia electoral —entre quienes destacan Diego Valadés, Jorge Alcocer, Natalia Reyes Heroles y Alma Zamora— exigió que el INE despierte de su letargo y se ponga a redactar los lineamientos que faltan para regular lo que ya muchos conocen como la etapa de “prepreprecampañas”, un proceso que se ha originado al margen de la ley, dicen muchos, ante la inacción del árbitro. “La omisión de las autoridades electorales frente a los actos anticipados compromete la equidad de la elección de 2027”, advirtieron las voces expertas que remarcaron que hay un montón de actividades irregulares por parte de aspirantes y partidos que ya rayan en lo sistemático y tienen gran alcance territorial. “Deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana”. Porque, dicen, serán lo que sean, pero inocentes, de ninguna manera. Uf.