Van tras Gertz por lo del piloto

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Por la entrega a la justicia de Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de Iván Archivaldo Guzmán, por parte de la FGR, autorizada por los máximos organismos de seguridad del Gobierno federal sin saber quién era, la Presidenta Claudia Sheinbaum encargó a la FGR determinar si existe alguna responsabilidad del anterior titular de ésta, Alejandro Gertz Manero, actual embajador ante Reino Unido.

Casi al mismo tiempo, uno de los colaboradores más cercanos y de confianza del extitular de ese organismo autónomo, Óscar Langlet González, que fuera titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y esposo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Sara Irene Herrerías, fue removido de ese cargo, lo que se suma a la renuncia “por motivos personales” no revelados, de Ulises Lara, quien era fiscal para Asuntos Relevantes y uno de los más allegados y de confianza de la titular.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Sheinbaum le pidió a la fiscal general, Ernestina Godoy, que explique los motivos de la renuncia de uno de sus colaboradores más cercanos, Ulises Lara, quien apenas duró seis meses en su cargo, en medio de las graves pifias por el caso del piloto que se llevó a El Mayo Zambada y después entregado a EU sin saber quién era.

Eso dejó en evidencia los señalamientos que inicialmente responsabilizaran a ese país y tildaran de “mentiroso” a su exembajador Ken Salazar, por no informarle al entonces presidente López Obrador de ese hecho que, supuestamente, “violó la soberanía”, y que no fue operativo de alguna agencia estadounidense, ni se violó la soberanía, porque el piloto es mexicano, al servicio de uno de Los Chapitos.

Ni la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición por mayoría en el país en 1989, por presunto contrabando de combustible y presunta delincuencia organizada, va a distraer la atención del caso de Marina del Pilar Ávila, la actual mandataria de esa entidad, quien se ofreció como informante de ese gobierno para evitar su posible extradición.

Por cierto que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el Altiplano por encabezar, junto con su hermano, el contralmirante Fernando, una red de huachicol fiscal —preso también, pero en Buenos Aires— solicitó a la FGR autorizar que sus abogados interroguen al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, por ese caso en Aduanas, del que estuvo enterado durante su gestión.

Declara EU organizaciones terroristas a dos cárteles mexicanos más: Los Viagras y el Cártel de Juárez.