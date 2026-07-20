CSP, en NY; hoy condena a Zambada

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En la misma Nueva York a la que acudió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, invitada por su homólogo Donald Trump, al igual que el primer ministro de Canadá, por ser los mandatarios de las sedes del Mundial de Futbol que terminó ayer en el estadio de Nueva Jersey, el presidente de la Corte de Justicia del Este de aquella ciudad, Brian M. Cogan, dictará hoy condena de cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, cofundador con Joaquín El Chapo Guzmán del Cártel de Sinaloa.

La mandataria estará hoy de regreso a la Ciudad de México, después de haber presenciado el partido al lado de la esposa de Trump, Melania, y del ministro canadiense, Mark Carney, y después en la ceremonia de entrega de medallas y de la Copa de Oro a los integrantes del equipo de España que ganó 1-0 a Argentina en tiempos extra en la final del máximo evento mundial de futbol que fue inaugurado el 11 de este mes en el Estadio Azteca.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Integrantes del Gabinete y dirigentes de Morena salieron en defensa de la Presidenta Sheinbaum ante las críticas de los dirigentes de oposición y de otros sectores motivadas por su viaje a Nueva York, invitada por su homólogo Donald Trump, que fue calificado de innecesario y discrepante con la política de austeridad de su gobierno y contrario a las acusaciones que, éste y algunos de sus colaboradores, han hecho a funcionarios y legisladores por presuntos vínculos al narcotráfico…

Coincidieron en que la invitación de Trump tuvo “carácter diplomático”, aunque el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ni esa dependencia emitieran comentario alguno sobre esa invitación y el viaje de la Presidenta a Nueva York, además de que recordaron que fue por haber sido México, junto con Canadá, sedes del Mundial de Futbol.

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue trasladado de la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada al penal de El Altiplano en prisión preventiva por su posible participación en delitos de esa naturaleza, pero no vinculado a proceso y cuya situación se definirá en término legal. Otros acusados fueron trasladados a ése y otras prisiones mexiquenses.

Renuncia Héctor Díaz Polanco, uno de los “duros”, a la dirigencia de Morena en CDMX, para “continuar sus actividades académicas”, pero seguirá en el guinda.

En memoria del recordado periodista Jorge Villa Alcalá, quien sugirió formato y título de esta columna publicada el 18 de julio de 1976 y con agradecimiento al comunicador Humberto Hernández, por recordar, año tras año, su aparición en el Diario de México y El Universal de aquellos años y, más de una década actual, en La Razón.