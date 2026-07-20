• Fin de la tregua, si es que la hubo

Hay quien ya veía venir que conforme fuera languideciendo el Mundial las diferencias políticas en México empezarían a tomar nuevos bríos. Y pues resulta que ayer la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, confirmó el pronóstico con un agarrón en redes que se dio contra Luis Felipe Calderón Zavala, después de que el hijo del expresidente criticó a la Presidenta por su decisión de acudir a la final del Mundial en Nueva York. “Por lo visto, se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo. No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla”, publicó. En respuesta, Hernández Mora escribió que “al parecer se hereda la estrechez de mente” y agregó que la mandataria federal no acudió como espectadora, sino como Jefa de Estado y coanfitriona del Mundial. Y le subió una raya a la lumbre de la estufa: “Tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol”. Calderón Zavala no se quedó con las ganas y reviró también fuerte. Así que adiós tregua mundialista, si es que existió.

• Mensajes al final del Mundial

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Fueron varias las instantáneas tomadas ayer en las que aparecen los presidentes Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, juntos, antes y durante el partido final y luego en la ceremonia de cierre del Mundial, ayer en Nueva York. Se trata —diferencias aparte— de los Jefes de Estado de los países que tuvieron en sus manos la realización de la primera Copa del Mundo trinacional. Nos dicen que en eso de ver el vaso medio vacío o medio lleno ciertamente no se puede esperar que haya cambios de fondo en decisiones que cada mandatario ha tomado en asuntos que considera estratégicos dentro de sus propias agendas; sin embargo, no deja de ser una buena señal sobre el trabajo coordinado. Hay además datos duros que no se pueden obviar, entre ellos el hecho de que la única mujer que se encontraba ayer entre las máximas autoridades que se encargaron de premiar a los ganadores fue la mandataria mexicana. Ahí el dato.

• Condena a El Mayo

Y nos piden estar pendientes de lo que ocurra en Nueva York, pero ya no en los espacios de disputa futbolística sino en los de tipo legal, porque resulta que hoy se tiene previsto que le sea dictada sentencia a Ismael El Mayo Zambada. Como ocurrió con el cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, será un juez estadounidense quien determine el destino carcelario del capo. En el caso de El Mayo—quien fue extraído del país el 25 de julio de 2024 y llevado a la Unión Americana en una operación llena de sombras que mantiene una controversia abierta entre agencias de EU y el Gobierno de México— se ha informado que se le impondrá una condena de cadena perpetua. El suceso, nos comentan, seguramente habrá de reflotar en los espacios de debate público las denuncias del país vecino contra políticos ligados principalmente a Morena y mandos policiacos. También, nos dicen, se trata de un suceso que seguramente mantendrá las alertas encendidas sobre la posible respuesta que pueda generarse en Sinaloa, donde tiene lugar una disputa entre los herederos de los líderes de grupo del crimen organizado que opera en esa región. Por lo pronto, pendientes.

• Los caminos del caso Ruffo

Y otro asunto político-judicial de relevancia es el proceso que se sigue a Ernesto Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición en Baja California. Y es que resulta que ayer a quien es considerado uno de los iconos del Partido Acción Nacional, determinaron dictarle prisión preventiva —al igual que a otros siete coacusados— y trasladarlo al Penal del Altiplano —como ocurrió también con otros cuatro imputados más. Nos comentan que para entender la dimensión de la acusación contra el también empresario, hay que tener en cuenta que la audiencia judicial se prolongó por espacio de 32 horas y media, pues comenzó la noche del viernes y terminó la mañana del domingo. Aunque los tiempos legales seguirán corriendo, paralelamente se abrirán espacios de debate político del caso. Hoy se tiene prevista la realización de una protesta durante la cual se entregarán escritos para exigir la liberación inmediata de Ruffo. Ésta tendrá lugar en Tijuana, Baja California, a partir de las 18:00 horas. Atentos.

• Zacatecas en la mira por violencia, de nuevo

Y lamentablemente un suceso criminal ha provocado que las miradas estén nuevamente puestas sobre el estado de Zacatecas. Y es que el fin de semana fueron asesinadas 10 personas —ocho de ellas murieron asfixiadas y dos más por disparos de arma de fuego—, algunas de las cuales fueron incluso colgadas de un puente, en hechos que la autoridad local vincula, hasta el momento, con actos de extorsión y de colusión de servidores públicos. Entre las víctimas se encuentran Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete, además de dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo. En la entidad, el gobierno de David Monreal recientemente presumió una disminución relevante de los asesinatos superior al 60 por ciento. Sin embargo, los problemas de percepción de inseguridad persisten y lo acontecido el sábado abonará a erosionar la credibilidad de la autoridad estatal, nos señalan. Hasta ahora se sabe que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado 16 de julio; cinco más al día siguiente y una más desde el 18 de julio.

• Tercera ronda México-EU

Y hablando de asuntos que tendrán atención esta semana, resulta que una nueva ronda bilateral entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC tendrá lugar la semana que inicia. Será a partir de mañana cuando representantes de ambas naciones se reúnan durante tres días para tratar, según se ha anticipado, temas relacionados con el comercio de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico. Se tiene previsto que a los encuentros asista Jamieson Greer, representante comercial del país vecino, quien hace unos días planteó un mensaje distante de cualquier rispidez, al advertir que ha habido “numerosos éxitos en las negociaciones, aunque sí definiendo los objetivos y expectativas del gobierno de Estados Unidos. “Espero seguir avanzando para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”. Pendientes.