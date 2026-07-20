La prueba en transparencia de adquisición

Acreditar que las compras consolidadas se traducen en ahorros efectivos para el erario constituye la apuesta principal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Edgar Amador Zamora.

Dicho desafío, enfrenta una prueba que rebasa el mero escrutinio técnico de las propuestas. Conforme se aproxima la resolución de la licitación pública nacional LA-06-400-006400001-N-11-2026, el diferendo se intensifica y es que no se trata de una contratación cualquiera. El procedimiento, coordinado por el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, contempla el arrendamiento consolidado de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos para más de 90 dependencias y entidades federales, mediante contratos con vigencia de 48 meses y recursos de los ejercicios fiscales 2026 a 2030. Su resultado marcará el rumbo de la estrategia de contrataciones consolidadas que Hacienda pretende replicar en otros rubros del gasto público.

Las versiones internas de la dependencia apuntan a un giro en la estrategia de algunas empresas participantes, quienes buscarían que se declarara desierto el proceso y con ello hacerse de una adjudicación directa. La maniobra provendría de Impulsa Tu Ganancia —presuntamente vinculada a Rafael Ramírez y representada por Alberto Pliego Hernández— y de su socia Arrendo Serv, una empresa a la que se ha ligado con Adán Augusto dado que fue constituida en 2013 ante la Notaría Pública Número 4 de Villahermosa, entonces encabezada por Miguel Cachón Álvarez, relacionado con el denominado Grupo Tabasco.

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Las versiones adquieren relevancia porque el procedimiento ya se encontraba bajo observación desde la apertura de propuestas del pasado 10 de julio. Los documentos públicos muestran que las ofertas económicas de Casanova Vallejo, de Carlos y Joaquín Echenique Casanova; Grupo Turbofin, dirigido por Eduardo Flegman Lijtszain, e Impulsa Tu Ganancia, representada por Alberto Pliego Hernández, presentan diferencias promedio de apenas 3.4% entre sí. Más aún, al compararlas con la postura más económica de cada partida, esas tres propuestas resultaron, en promedio, 2.8 veces superiores al mejor precio, con casos que alcanzan hasta 4.5 veces.

Especialistas en competencia económica consideran que la combinación de ofertas extraordinariamente similares entre determinados participantes y, al mismo tiempo, sistemáticamente alejadas de la postura más competitiva, constituye un elemento que amerita revisión. La responsabilidad de conducir el procedimiento y garantizar su legalidad corresponde a la Secretaría de Hacienda, mientras que la vigilancia institucional recae en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro; la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván Saltiel, y, en su caso, la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy.

El 31 de julio se conocerá el desenlace. Para Hacienda no sólo estará en juego la adjudicación de un contrato de gran magnitud. También la credibilidad de una política pública que busca demostrar que las compras consolidadas pueden generar ahorros sin sacrificar competencia, transparencia ni certeza jurídica. Si el procedimiento termina fortalecido, será el precedente para futuras contrataciones; si concluye entre cuestionamientos o cambios de última hora, las autoridades tendrán que explicar con claridad las razones y sus implicaciones.

Euromoney Azteca. Banco Azteca, de Grupo Salinas, ha sido reconocido por la publicación financiera Euromoney como el “Mejor Banco en Préstamo al Consumo” en México y América Latina dentro de la edición 2026 de sus premios anuales, un reconocimiento que refleja el desempeño, la capacidad de innovación y la solidez de su estrategia de negocio en uno de los segmentos más relevantes del sistema financiero. La distinción se otorgó tras un proceso de evaluación en el que las instituciones participantes presentaron evidencia sobre sus resultados operativos, innovación, desempeño y evolución durante los últimos 12 meses. De acuerdo con la institución, el premio reconoce el desarrollo de modelos de evaluación de riesgo, el uso de herramientas tecnológicas y el análisis de datos para ampliar el acceso al crédito de consumo, particularmente entre personas con acceso limitado al sistema financiero formal. Este reconocimiento respalda la estrategia de inclusión financiera que Banco Azteca ha impulsado mediante su red de sucursales y canales digitales para acercar opciones de financiamiento a millones de clientes, fortaleciendo así su presencia tanto en México como en América Latina y consolidando al crédito al consumo como una de las principales líneas de negocio de la institución.

Voz en off. El combate al huachicol fiscal dejó de ser únicamente una prioridad del Gobierno federal para convertirse también en una causa que el propio sector aduanero decidió asumir. La postura de CAAAREM, que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, marca un precedente al fijar una política de cero tolerancia frente a cualquier práctica que afecte la recaudación, vulnere la legalidad o comprometa la integridad del sistema aduanero. La disposición para colaborar con las investigaciones en curso también refleja que el momento exige cerrar filas entre autoridades y actores del comercio exterior para impedir que las redes de evasión fiscal encuentren espacios de operación. La expulsión de quienes incumplen el Código de Ética y la creación, desde febrero, del primer modelo gremial de autorregulación en el país muestran que la defensa de la patente aduanal también pasa por la depuración interna. La confianza en el comercio exterior depende, en buena medida, de organizaciones que decidan proteger la legalidad antes que cualquier interés particular...