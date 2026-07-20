Unión Europea acusa a servicios de inteligencia rusos de ciberataques

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Unión Europea acusa a servicios de inteligencia rusos por ciberataques dirigidos a gobiernos, instituciones públicas, infraestructuras críticas y organizaciones de varios países europeos.

En el centro de mira está el Servicio Federal de Seguridad que supuestamente está detrás de los ataques cibernéticos que han prendido las alertas en todo el continente europeo.

Es por ello que Bruselas impulsa un nuevo paquete de sanciones coordinado con el Reino Unido y otros aliados europeos. Sanciones que han sido bloqueadas recientemente por Grecia y que ha generado malestar en los miembros del bloque europeo.

El bloqueo de Grecia tiene que ver con las consecuencias de las sanciones para su industria naval, ya que la Unión Europea acordó una medida para eliminar progresivamente la dependencia del gas natural licuado ruso.

A partir del 1 de enero de 2027 queda prohibida la compra de gas natural procedente de Rusia, así como la Importación de ese combustible y la transferencia directa o indirecta del gas natural ruso.

Esta parte afecta directamente a Grecia porque sus empresas navieras transportan el gas natural ruso y la medida afecta el transporte marítimo griego que representa una parte esencial de su economía.

Pero Europa va a presionar a Grecia para que desbloquee el veto a las sanciones, cuyo objetivo es reducir drásticamente los ingresos energéticos de Moscú y disminuir la dependencia del gas ruso afectando su economía que alimenta el poder armamentístico del país.

Europa está temerosa de que inicie un conflicto con Rusia, país al que acusa de perpetuar una guerra híbrida como parte de una estrategia impulsada desde el Kremlin para desestabilizar a los gobiernos europeos.

Las acciones que supuestamente están detrás los servicios de inteligencia rusos incluyen actividades tan diversas como el ciberespionaje, el robo de información confidencial, el sabotaje de infraestructuras digitales, el uso de campañas masivas de desinformación y los intentos para influir en procesos políticos dentro del continente.

No son acusaciones nuevas en contra del Kremlin, pero a estas denuncias públicas se le suman las incursiones aéreas de drones en el espacio aéreo de países europeos supuestamente coordinadas desde Moscú para generar una presión psicológica en los países miembros de la Unión Europea.

Según Bruselas, los ataques cibernéticos se habrían dirigido en contra de distintas naciones europeas como Francia, Alemania, Polonia, Finlandia y otros Estados miembros que vieron afectadas administraciones públicas, organismos gubernamentales e infraestructuras estratégicas.

La OTAN ya condenó oficialmente las actividades cibernéticas de Rusia y aseguró que dichas acciones representan una amenaza para la seguridad de Europa. Es por ello que la Unión Europea ya prioriza la defensa digital al asegurar que es indispensable, tanto como la defensa de las fronteras físicas en la actualidad.