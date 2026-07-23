Regulación a redes sociales y “operación cicatriz”

La convocatoria presidencial a foros para regular redes sociales e Inteligencia Artificial tiene un objetivo soterrado: la “operación cicatriz” al interior de Morena y con sus otrora incondicionales aliados del Partido Verde y del Trabajo para conjurar un descalabro electoral en 2027 dada la lucha intestina por candidaturas posiciones; ya está lista la iniciativa Lineamientos Generales para Garantizar los Derechos de las Audiencias y Redes Digitales, pero la responsable de presentarlos, Norma Solano, quien preside la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, no recibe aún visto bueno de sus superiores.

Y es que ni las candidaturas ni las posiciones dan para todos. Los huesos son inelásticos y quién sabe cómo se porten los huérfanos de la huesocracia. Citlalli Hernández, comisionada de elecciones de Morena, hace llamados a detener los empellones, pero sin éxito.

Por otra parte, tales foros parecen la oportunidad de abordar un asunto altamente complejo como lo es en todo el mundo. Pero en México es sabido que tales foros no sirven para mayor cosa cuando el partido guinda busca aprobar directrices superiores. Tales conciliábulos suelen atender el “derecho al pataleo” de académicos, organizaciones civiles, científicos y partidos de oposición, y finalmente legitimar decisiones ya tomadas. Vaya, así sucedió con las leyes del “Plan C” de Andrés Manuel López.

Por tanto, no tendría que ser diferente en este caso pues la iniciativa cocinada en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino tiene meses de estar “al dente” con cesura disfrazada de buena ondita políticamente correcta.

Por ello tales foros serán un espacio para intentar cerrar filas oficialistas cuando Ariadna Montiel enfrenta de no muy buen modo las diferencias entre sus correligionarios. Así sucede en Chihuahua donde Andrea Chávez disputa la candidatura con Cruz Pérez Cuéllar, o las dificultades de la promorenista Alejandra del Moral que al no recibir espacios de representación en el gobierno del Estado de México se acerca al Partido Verde rumbo al 2027. En la CDMX tampoco la tienen nada fácil los grupos de poder para colocar a sus candidatos a alcaldes y diputados locales. Y sólo por citar unos ejemplos.

Por su lado, el partido de Emilio González que dirige Karen Castrejón tiene, con el cálculo político que le caracteriza, su propia agenda en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, al igual que Gino Segura en Quintana Roo. Está en duda la alianza para la renovación del Poder Legislativo entre el Verde y Morena en la convulsa Chiapas donde gobierna el guinda Eduardo Ramírez.

Si al Verde le interesan posiciones como “partido bisagra”, al Partido del Trabajo parece interesarle más el presupuesto, específicamente para sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Los 1,729 millones de pesos asignados por la Federación para 2026 le resultan poco al dueño del partido, Alberto Anaya, aun en tiempos de parálisis presupuestal.

Así que los foros para “regular” las redes sociales y la IA, serán el espacio para acuerdos y canjes de favores entre el bloque oficialista…, pues cada vez está más claro que Morena, por sí solo, difícilmente sostendría su hegemonía dado el desgaste de gobierno, el estancamiento económico y el desprestigio por las presuntas ligas con el crimen organizado de algunos de sus destacados militantes. Para muestra, el vertiginoso aumento de la aceptación de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como aspirante al gobierno de Michoacán.

Vuelta inglesa hacia la ilegalidad. El caso que Ricardo Salinas Pliego lleva contra el defraudador Vladimir “Val” Sklarov, además de exhibir las disparidades entre dos sistemas de justicia como el estadounidense y el británico, es una gran prueba de ácido para el segundo que ahora por “pruritos de caballero” cobija a un personaje encarcelado en Estados Unidos por graves delitos.

Mientras en el sistema judicial de Estados Unidos el Gran Jurado encontró suficientes elementos para proteger a Salinas Pliego y acusar formalmente a Sklarov de fraude y lavado de dinero al punto de tenerlo encerrado, —razón por la que fue arrestado y permanece detenido—, las cortes del Reino Unido optaron por proteger a un criminal y estafador comprobado.

Es conocido que el martes, el Tribunal de Apelaciones británico levantó la orden global de congelamiento de los activos y recursos vinculados al tramposo de origen ucraniano, cuyo monto ronda los 500 millones de dólares. Ello, pese a los expedientes públicos de múltiples casos en distintas jurisdicciones que donde se repite el modus operandi identidades falsas, estructuras opacas y fraudulentas, así como a estrategias procesales que le han permitido a Sklarov prolongar los juicios y retrasar la acción de la justicia.

Mal quedan los jueces británicos ante sus compatriotas y el mundo.

Vaya, la respuesta decidida del sistema legal estadounidense no sólo fortalece la confianza en sus instituciones, sino que también envía una señal de certeza a los mercados y a los inversionistas. Mantener en prisión a los tramposos que como Sklarov hacen del engaño un modelo de negocio, salvaguarda la integridad de los sistemas financieros nacionales e internacional.

Vuelta inglesa…, pero en reversa.

Compras correteadas y trajineros de la salud. Hoy se realiza la “junta de aclaraciones” de la compra bienal de hasta 3 mil 536.6 millones de piezas de medicamentos para el sector público de la salud; y los laboratorios y distribuidores interesados deben presentar a bote pronto, el 5 de agosto, ofertas con precios congelados durante dos años a Birmex.

Y no es por aguarle la fiesta a la paraestatal, a cargo de Carlos Ulloa, ni al secretario David Ker-shenobich, pero la licitación lleva cuatro meses de retraso…, pero ello no impidió organizar los festejos de la compra consolidada (¿será de barbacoa?) a la hermana república de Xochimilco que inicia el 1 de agosto.

¿Un pulquito?