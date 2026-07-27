Cuando no existe el libre albedrío

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La mancuerna del director Christian Petzold y la actriz Nina Hoss es una de las colaboraciones más emocionantes y cautivadoras del cine actual. El cineasta y la intérprete alemana han hecho seis películas juntos y todas han declarado expresiones tanto formidables como enigmáticas de la condición humana.

En Mubi podemos disfrutar de una de las grandes joyas de este dúo fundamental para el cine europeocontemporáneo. La cinta Barbara (2012) es un sigiloso y arrebatador retrato de lo que sucede cuando nos quitan la libertad, aun cuando no estamos rodeados por muros y barrotes.

Alemania es probablemente una de las grandes contradicciones de la historia. Un país que ha contribuido de forma invaluable a la ciencia, la industrialización, la ingeniería, la arquitectura y las artes.

La música de Beethoven, Bach, Wagner y Gustav Mahler redefinió la música orquestal y la instrumentación en la música clásica que sigue conectando a través de las emociones y el intelecto con las nuevas generaciones.

La literatura alemana —desde Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann y Hermann Hesse hasta Bertolt Brecht y Gunter Grass— forma parte crucial de las discusiones filosóficas y humanistas más reveladoras sobre el bien y el mal, el sentido de la existencia, el amor, la rebeldía del ser, el deseo y la interminable transformación de la sociedad, entre muchas otras.

Sin embargo, es un país cuyos aparatos políticos y, en muchos casos, la mayoría de su ciudadanía han emprendido conflictos bélicos y gestiones sociopolíticas que han provocado guerras, hambrunas, genocidios y el deterioro absoluto de los derechos humanos más básicos. El alza del fascismo en Alemania a lo largo de las décadas ha encontrado casi sin excepción la vía para inmiscuirse en las vidas personales de las y los alemanes.

La asombrosa Nina Hoss interpreta a Barbara, una atractiva y talentosa doctora de Berlín, quien es exiliada a un pequeño pueblo durante los años 80 en Alemania del Este. El bloque soviético estaba en el apogeo de su dominio político, y cuando Barbara le ofreció a alguien una visa para salir del país, las consecuencias fueron severas.

Abrumada por sus circunstancias, sin saber quiénes de sus colegas en el hospital provincial podrían ser agentes de la Stasi, quiénes la observan y la espían y quiénes no, Barbara lucha por mantener una vida tranquila. A pesar de las inspecciones invasivas y habituales de su hogar y de su persona, Barbara no piensa ceder ante la opresión del gobierno. Cuando decide coordinar un plan para escapar de Alemania, se enfrenta a un terrible dilema moral en el que tendrá que probarse a sí misma y a sus principios.

Barbara es una fascinante pieza fílmica, la cual gradualmente se desliza entre los recovecos de nuestros corazones y de nuestras mentes hasta que logra que la historia de Barbara y de todas las personas como ella se conviertan en nuestras propias historias.

El guion y la dirección de Petzold y la actuación de Nina Hoss prueban ser milagros de la narrativa del cine.