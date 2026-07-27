El reporte mazzucato (1/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El 17 de julio Mariana Mazzucato presentó el reporte Transformación del Estado para el Plan México, un diagnóstico de la eficacia del gobierno con relación a las metas del Plan México y una receta para que mejore.

El Plan México es una estrategia complementaria del Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2030, que contempla 13 metas, sobre todo en materia de crecimiento económico, de inversiones directas, de creación de empleos, centrando la atención en el fortalecimiento de la industria, que aporta el 32.5% de la producción, y que ha tenido un mal desempeño. En mayo, en términos anuales, la actividad industrial creció 0.0% (decreció 0.2% un año antes). En términos mensuales decreció 0.8% (creció 1.0% el año anterior).

Para lograr desarrollo y bienestar lo primero que se necesita es que la economía crezca más, crecimiento que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, crecimiento que ha sido muy bajo. Este fue el crecimiento promedio anual de los cuatro sexenios transcurridos del siglo XXI. Fox, 2.13%. Calderón, 1.86%. Peña Nieto, 2.43%. López Obrador, 1.11%. Promedio sexenal: 1.88%.

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Para conseguir desarrollo y bienestar lo primero que se requiere es un mayor crecimiento económico, algo que no hemos logrado desde 1982. Un poco de historia. Entre 1934 y 1981 el crecimiento promedio anual de la economía fue 6.17%. Entre 1982 y 2025 fue 2.07%. Un poco de proyecciones. Según el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México, en la encuesta de junio a los economistas del sector privado, en los próximos diez años, de 2027 a 2036, el crecimiento promedio anual de la economía será 1.89%, 0.90% según la expectativa más pesimista, 3.00% según la más optimista.

El Plan México se presentó el 13 de enero de 2025, hace 19 meses, y entre otras cosas contemplaba un monto de inversiones directas (destinadas a la producción de bienes y servicios, a la creación de empleos, a la generación de ingresos), de 277 mil millones de dólares. ¿Cuáles han sido los resultados?

Entre enero de 2025 y mayo de 2026 el crecimiento promedio mensual de la economía fue 0.66%, crecimiento que depende de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, que entre enero de 2025 y abril de 2026 decrecieron, en promedio mensual, 5.06%, inversiones directas que dependen de la confianza de los empresarios para invertir, confianza que, en escala de cero a cien, en enero de 2025 se ubicó en 34.2 unidades y en junio pasado en 30.7.

¿Qué tuvimos? Menor confianza empresarial para invertir directamente igual a decrecimiento de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, parte principal de las inversiones directas, igual a muy bajo crecimiento.

Uno de los objetivos del Plan México es que, en el 2030, la economía mexicana sea, en tamaño, la décima economía del mundo. Para lograrlo se requiere que crezca, en promedio anual, 4.00%. El crecimiento promedio anual del 2001 al 2025 fue 1.88%. El esperado para los próximos diez años es 1.89%.

Ante estos malos resultados, el gobierno le pidió a Mariana Mazzucato que elaborara un documento que permita orientar al Plan México, de manera más eficaz, hacia sus metas. El resultado es el reporte Transformación del Estado para el Plan México.

Continuará.