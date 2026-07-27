En gira por un Morelos violento

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En su gira de fin de semana por Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no podía estar en Cuautla sin reconocer que aún falta avanzar para recuperar la seguridad y anunciar el reforzamiento de la Guardia Nacional, donde el alcalde morenista Jesús Corona Damián, fue detenido y vinculado a proceso por delincuencia organizada y extorsión.

Por ambos delitos, otros ediles de municipios morelenses cayeron también en la Operación Enjambre que el Gabinete de Seguridad lleva a cabo en las entidades vecinas y aún en CDMX, o son asesinados por sicarios de grupos criminales, como ocurrió la semana con el de Temoac, Valentín Lavín Romero, que era investigado por mantener relaciones con el crimen organizado, coincidente con la aparición de cuerpos desmembrados, abandonados ayer en la madrugada en el zócalo de Acatilpla, en Temixco, la zona metropolitana de Cuernavaca.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que el expresidente Vicente Fox y varios exgobernadores del PAN denunciaron una persecución política del gobierno de la 4T contra Ernesto Ruffo Appel, al acusarlo de presuntamente participar en una red de contrabando de huachicol y exigir su liberación del penal del Altiplano, la dirigencia del blanquiazul pidió al Poder Judicial que desahogue con objetividad el proceso en contra del exmandatario de Baja California.

Ésa fue la reacción del presidente del blanquiazul, Jorge Romero, ante las críticas que Fox y anteriores gobernadores de partido le hicieran por no haber asumido una inmediata y enérgica condena por el encarcelamiento de quien fuera el primer gobernador de oposición en los gobiernos priistas y ahora demandar que Ruffo debe quedar en libertad porque no hay elementos que justifiquen su presunta culpabilidad.

Por las ofensas del presidente de Argentina, Javier Milei, al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tildándolo de “presidiario y ladrón”, el embajador brasileño en Buenos Aires fue llamada a consulta por el canciller Mauro Viera, en un conflicto entre ambas naciones y la próxima elección en las que el brasileño buscará su reelección.

Familiares del periodista Alejandro Leyva, ejecutado el miércoles pasado en el municipio de San Pablo Etla, protestaron pacíficamente el sábado en el desfile de delegaciones de La Guelaguetza, en la capital de Oaxaca, para exigir el esclarecimiento de ese crimen, con demandas de “¡Queremos un Oaxaca en Paz!” y “¡Estamos hartos de tanta impunidad”. El extinto columnista político fue un severo crítico del gobierno estatal.

Cubanos residentes en México marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua sede de la embajada de EU en Paseo de la Reforma para protestar ante las amenazas estadounidenses de intervención militar en la isla.