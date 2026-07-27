La minería salta a la cancha

Con frecuencia, la conversación sobre la industria minera gira alrededor de la producción, la tecnología o las inversiones. Sin embargo, el desarrollo de las comunidades vecinas de las minas es fundamental y abarca ámbitos que, a primera vista, parecen lejanos a los minerales. Uno de ellos es el deporte.

Un ejemplo de ello es la alianza entre la División Minería de Grupo México y el Club de Fútbol Pachuca. Este vínculo contempla la creación de la Academia de Futbol Grupo México-Tuzos para los entornos de las operaciones de la empresa en Santa Bárbara, Chihuahua; Charcas, San Luis Potosí; y San Martín, Zacatecas, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes encuentren en el futbol una herramienta para desarrollar habilidades deportivas, valores y trabajo en equipo.

La iniciativa beneficiará aproximadamente a 450 participantes de entre cinco y 17 años. El alcance del programa no se limita a las sesiones de entrenamiento, pues también incluye equipamiento, talleres de desarrollo personal y la posibilidad de que los alumnos seleccionados obtengan becas de alto rendimiento para continuar su formación deportiva y académica en el Centro de Alto Rendimiento del Club Pachuca, en el estado de Hidalgo. Una inversión que asciende a 3.2 millones de pesos ha hecho viable el arranque del proyecto, para el cual se utilizarán canchas propiedad de Grupo México y espacios públicos, mientras que el Club Pachuca aportará la asesoría y el respaldo técnico para la capacitación de entrenadores y el seguimiento del proceso formativo.

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La alianza también incorpora actividades comunitarias, torneos entre las academias y una copa final entre las tres sedes. El propósito es que la formación sea integral y abarque, además del entrenamiento deportivo, los ámbitos social y académico. El socio elegido tampoco es casual. Fundado en 1895, el Club Pachuca es reconocido como el club de futbol más antiguo de México. Su trayectoria incluye seis títulos de liga, cinco campeonatos de Concacaf y una Copa Sudamericana, logro que lo convierte en el único equipo mexicano en conquistar un torneo oficial fuera de su confederación. Además, ha participado en cinco ediciones del Mundial de Clubes y cuenta con una infraestructura de formación integrada por el Centro de Alto Rendimiento y la Universidad del Futbol.

Hay también un antecedente histórico que da contexto a esta colaboración. Pachuca fue uno de los principales centros mineros del país mucho antes de convertirse en una referencia del futbol mexicano. Esa coincidencia conecta el origen de ambas organizaciones, con una apuesta compartida por generar oportunidades. Grupo México ya impulsa programas como las Orquestas y Coros Juveniles, las Escuelas de Ciclismo, las Academias de Béisbol y los Talleres de Cine Documental, iniciativas orientadas a fortalecer la creatividad, la disciplina y el sentido de comunidad. La nueva academia de futbol es una muestra más de que el impacto de la minería no solo se mide por lo que extrae del subsuelo, sino también por las oportunidades que ayuda a construir en la superficie.

Voz en off. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el 30 de junio de 2026 la resolución emitida el 31 de marzo por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con lo que quedó firme la nulidad del proceso mediante el cual fue removido Eduardo Albor de la administración de The Dolphin Company y del desistimiento del concurso mercantil, ordenando además declarar nulos todos los actos derivados de esa decisión. El conflicto se originó en marzo de 2025, cuando Albor y el equipo directivo fueron sustituidos mediante una Resolución Unánime de Accionistas (RUA) que, de acuerdo con los tribunales mexicanos, no contó con la aprobación del 100 por ciento de los accionistas, requisito indispensable para su validez. Las acciones fueron realizadas por CIBanco, como fiduciario y representante de los acreedores garantizados senior Prudential Financial, The Cigna Group y Sculptor Equity Management. Al quedar invalidados esos actos corporativos, también quedó sin sustento legal el procedimiento de bancarrota bajo el Capítulo 11 iniciado en Delaware. Tras más de un año de litigios, en los que los tribunales mexicanos determinaron que México es el centro de intereses principales (COMI) de Controladora Dolphin, Eduardo Albor promovió ante la Corte de Quiebras de Delaware la desestimación del caso, cuya audiencia se realizó los días 20 y 21 de julio de 2026. De acuerdo con la administración original, durante el periodo en que los acreedores controlaron la empresa se vendieron o están en proceso de venta al menos 10 de las 28 propiedades, incluidas tres en Italia por un euro cada una, además del cierre de seis operaciones, entre ellas Dolphin Discovery Cancún, Dolphinaris Riviera Maya y Dolphin Sirenis. La administración original sostiene que las resoluciones de los tribunales mexicanos respaldan su posición en el proceso estadounidense y busca una reestructuración supervisada por tribunales mexicanos para preservar la empresa, los empleos, el bienestar animal y el valor para las partes involucradas…