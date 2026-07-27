Se endurece en España discurso anti inmigración

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Como en el resto de Europa, los discursos xenófobos en contra de los inmigrantes se han endurecido en España en los últimos años gracias a las políticas derechistas, los mensajes de odio en las redes sociales y le desinformación en medios de comunicación.

En años posteriores al 2018 se habló de un postura más bondadosa en cuanto a la recepción de los inmigrantes como parte de la acogida por razones humanitarias en Europa.

Sin embargo, este discurso fue cambiando y se endureció con definiciones como la inmigración ilegal que, según los detractores, pone en riesgo las ayudas sociales y el nacionalismo, lo que generaliza el rechazo a los inmigrantes, incluyendo a los menores extranjeros no acompañados denominados de manera despectiva como “menas”.

El partido político que más utiliza estos mensajes de odio en contra de los inmigrantes en España es el ultraderechista Vox, mientras que el Partido Popular, la derecha convencional española, ha tomado parte de ese discurso para criticar las políticas del partido socialista y endurecer sus mensajes contra los inmigrantes.

Vox sigue la espiral de la ultraderecha europea y es el movimiento que se ha encargado de poner sobre la mesa políticas mas férreas contra la inmigración que la derecha española ha hecho propias para ganar votos ante la oleada de odio contra los migrantes.

Esto no solo pasa en España, en otros países europeos la derecha ha aceptando los discursos extremistas contra los inmigrantes para aumentar la intención del voto de los ciudadanos que culpan de todos los males a los migrantes.

Este fenómeno forma parte de todo un mecanismo que esta lavando la cara de los discursos más extremistas contra los migrantes. Todo empieza con el endurecimiento del discurso político, el cual se normaliza en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, plataforma donde la gente joven está informándose principalmente, y todo esto hace que la ciudadanía cambie su perspectiva sobre la migración.

Este cambio de la opinión pública hace que los partidos políticos adopten discursos más extremos para ganar los votos y así se sigue alimentando esta espiral de odio anti inmigrante.

Ante este panorama, las encuestas no mienten, una buena parte de la población española asocia la inmigración con problemas como la inseguridad, la presión sobre los servicios públicos y el aumento futuro de los flujos migratorios.

Y todo esto a pesar de que los datos más recientes sobre la llegada de inmigrantes irregulares a Europa ha disminuido por la peligrosidad de las rutas y la falta de apoyo a la inmigración.

Las redes sociales son un alta voz para los mensajes de odio en contra de la inmigración, es en donde se amplifican los mensajes alarmistas y se facilita la difusión de desinformación, acelerando la propagación de los discursos homófobos que alimentan esta espiral anti inmigrante que sigue creciendo en toda Europa.

Lo más preocupante es que este odio está saliendo del entorno digital para transformarse en violencia física con movimientos ultras que buscan hacer su propia justicia contra grupos minoritarios. Algo tiene que cambiar