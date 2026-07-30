El reporte Mazzucato (4/5)

¿Cuál ha sido la principal crítica al documento de Mazzucato? Que no considera el elemento clave para el crecimiento de la economía y el bienestar de las personas, el Estado de derecho, que, por obra de la 4T, ha degenerado en Estado de chueco.

En el reporte Transformación del Estado para el Plan México, elaborado por Mazzucato, de manera comprensible, dado que fue el gobierno quien lo pidió y pagó, ¡y al cliente lo que pida!, no se menciona la degeneración del Estado de derecho en Estado de chueco, resultado de las acciones de los gobiernos de la 4T, desde la cancelación, el 29 octubre de 2018, de la construcción del que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, hasta la llegada, el 1 de septiembre de 2025, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que degeneró en Ínfima Corte de Injusticias del País, de los nueve ministros del acordeón, pasando, en distintos momentos, por la eliminación de varias entidades autónomas del Estado (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones fueron asumidas por la Secretaría de la Función Pública; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas tareas asumió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyas funciones fueron asumidas por la Secretaría de Economía), sin olvidar las entidades autónomas, no desaparecidas, pero sí subordinadas cada vez más al Poder Ejecutivo (el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México).

Una prueba de la degeneración del Estado de derecho la tenemos en el Rule of Law Idex, del World Justice Project, que mide cómo están los países en materia de Estado de derecho, que es Estado de Justicia, de respeto a los derechos de las personas: el gobierno los respeta y los hace respetar. En 2018, antes del inicio de la 4T, entre 126 países, México ocupó el lugar 99, con una calificación de 4.5/10. En 2025, al inició de la construcción del segundo piso de la 4T, entre 143 naciones se ubicó en la posición 121, con la calificación de 4.0/10. En 2018 el 77.78% de los países estuvieron, en materia de Estado de derecho, mejor que México. En 2025 dicho porcentaje fue mayor, el 83.92.

¿Cuál es la mejor aportación que el gobierno puede hacer a la economía, que debe crecer lo más posible, crecimiento que se mide por la producción de bienes y servicios para el consumo final, que depende de las inversiones directas, que dependen de la confianza de los empresarios para llevarlas a cabo? El Estado de derecho, con sus tres elementos: leyes justas, que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de las personas; personas y gobierno dispuestos a respetarlas; gobierno dispuesto a hacerlas respetar, tarea esencial, irrenunciable, de cualquier gobierno.

¿Cuál es la aportación que el gobierno de la 4T no le ha hecho a la economía? El Estado de derecho. Mucho antes de pensar, a la manera de Mazzucato, en transformar al gobierno en un motor de innovación y productividad, hay que pensar en restablecer el Estado de derecho, para lo cual hay que deshacer buena parte de lo hecho por la 4T, algo no imposible, pero sí muy poco probable.

Continuará.