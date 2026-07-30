Prensa y redes, fuera de Lineamientos: LMA

O la Consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, descartó en automático la propuesta de su jefa de que en el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de Audiencia en Radio y Televisión, se incluyera a la prensa escrita y a las plataformas digitales, o la reacción que esto motivó de inmediato, obligó a dar marcha atrás, porque la exdirigente morenista negó ayer que representen un mecanismo de censura a ambas, pues esas disposiciones no se aplicarán a éstos.

En la conferencia Derecho de Réplica en Palacio Nacional, la funcionaria precisó que los mencionados lineamientos, que serán sometidos a consulta en las próximas semanas, están dirigidos exclusivamente a la radio y la televisión y que, como se ha dicho, incluirían también a diferentes medios de comunicación, no serán para la prensa escrita ni digitales, de lo que responsabilizó a articulistas y usuarios de redes sociales por “impulsar una narrativa para controlar la información y silenciar las críticas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Avanzan las investigaciones en la UNAM sobre las anomalías registradas en el examen de admisión a licenciatura, en línea, porque la Inteligencia Artificial para vigilar a los participantes resultó tan insuficiente que, algunos de los propios estudiantes que participaron, la usaron para conocer las preguntas, resolverlas y negociarlas posteriormente, como algunos de ellos lo señalaron desde que se cancelaron los exámenes.

Por “inhumano e inmoral”, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió corregir la decisión de mantener al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, en el penal de alta seguridad de El Altiplano, con acusaciones de encabezar una red de huachicol o haber protegido a los Arellano Félix, hace 30 años, lo que calificó de “cortina de humo”.

Al mismo tiempo, el líder de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier, “absolvió” por su cuenta a su colega Enrique Inzunza, uno de los 10 acusados por la justicia de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, porque en este momento no hay ni sentencia ni requerimiento judicial a la Cámara alta ni a la mesa directiva.

Vano intento de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de tranquilizar al exgobernador guinda de Baja California, Jaime Bonilla, en su enfrentamiento con su sucesora, Marina del Pilar Ávila, a la que, el ahora petista, acusa de haber perseguido a quienes fueran sus colaboradores durante su mandato de dos años.

Lo que parece claro, según nuevos audios difundidos, es que la gobernadora fronteriza ofreció información oficial a cambio de que le devuelvan la visa que le cancelaron hace más de un año.