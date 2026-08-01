La Oposición debe competir en 2027 Unida, o será derrotada

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una representación del PRI en Jalisco, encabezados por la Dirigente Estatal, Laura Haro, fueron a la sede del Senado de la República a demandar atención inmediata a la crisis del agua que afecta a gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Expusieron muestras del agua de mala calidad que reciben los hogares por parte del Siapa. Asimismo, Haro informó que más de un millón de personas, repartidas en 600 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, reciben agua en malas condiciones para el consumo humano. Por lo que presentó una solicitud formal al Congreso de la Unión, para que se cree una Comisión Especial, integrada por las distintas comisiones legislativas, especialistas, académicos, autoridades y sociedad civil. Como se sabe, Jalisco es gobernada por el emecista Pablo Lemus, así que la dirigente del PRI en ese estado.

Por casi 8 años, los gobiernos de Movimiento Ciudadano y Morena han dado la espalda a la ciudadanía en cuanto a la falta de mantenimiento a la red hídrica metropolitana y con un desprecio presupuestal de parte de la federación hacia la entidad, lo que se ha traducido en la actual crisis del agua.

+++ En un intento de aclarar el grave delito del huachicol, la Cuarta Transformación ha festinado hasta el hastío la captura del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, supuesto jefe de una organización delincuencial que manipuló millones de litros de combustible.

De confirmarse las denuncias de la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), la empresa y los asociados de Ruffo Appel defraudaron al fisco un total de cuatro mil millones de pesos.

Se trata, sin duda, de una enorme fortuna, pero está muy lejos de ser la principal responsable , organizaciones dedicadas a esa ilegal actividad, pues de acuerdo con cifras oficiales, el huachicol fiscal le ha provocado un daño patrimonial al fisco federal de más de 600 mil millones de pesos. Entonces los cuatro mil millones atribuidos al ex mandatario bajacaliforniano representan menos del ¡uno! por ciento del total de lo generado por esa ilícita actividad.

+++Entonces, antes de que entre en vigor la “ley mordaza” que prepara el gobierno federal, cabe la pregunta incómoda: quiénes son y dónde están los principales beneficiarios del contrabando de combustibles conocido como huachicol.

Por desgracia para la llamada Cuarta Transformación, todos los indicios acerca de los principales beneficiarios de ese contrabando militan en sus filas.

+++ El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” insistió la urgencia de construir un frente único para enfrentar a Morena que son una mafia que acuerdan con los criminales para ganar campañas.

Es un llamado que ha sido la constante de Alito al PAN de Jorge Romero y Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Pero no hay respuestas, como si el gobierno de Sheinbaum los tuviera controlados. No levantan la mano para nada.

Y les vuelve a repetir y recordar que Morena y su gobierno son el brazo ejecutor del crimen organizado y que no quieren llamar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, porque están sentados en la misma mesa.

Y por si hay dudas de armar el frente único opositor, les gritó que todavía hay partidos de oposición que siguen sin ver el peligro, que les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo. Los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena.

Alito también llamó a todos los mexicanos, o competimos juntos y unidos, o serán también responsables del fin de las libertades de México.

Basta recordar que Claudia Sheinbaum obtuvo 35 millones de los 100 millos de votos. Son 65 millones que no votaron por Morena y esos 65 millones sin duda pueden sacarlos sin el menor problema de Palacio Nacional. El PAN y MC tienen la última palabra, porque también hay que tomar en cuenta que el tiempo se agota.

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