Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Normalizar la muerte y no desde el punto espiritual, sino el hacer cada vez más común el volverse espectador de muertes por accidentes o asesinatos a través de videos publicados en redes sociales.

Muchos jóvenes ya no tienen en su memoria las escenas actuadas de una película en donde “el malo” ataca “al bueno” y este último termina por matarlo a balazos, a golpes o simplemente en desaparecerlo.

Las nuevas generaciones ya suelen ver estas escenas pero sin saber distinguir entre “los buenos y los malos” en la vida real. En las escenas cotidianas, que incluyen estar mirando toda clase de contenido en sus redes sociales y encontrarse el asesinato de uno de sus “influencers” favoritos en plena calle de su ciudad.

Laura Garza │ ENFOQUE MANUAL │ El acto de normalizar la muerte ı Foto: Especial

No solo convertimos una muerte transmitida en vivo, en una escena que repetimos una y otra vez, porque ese poder nos da tener “nuestras” redes. Controlamos cuántas veces y qué contenido queremos ver.

Vemos cómo la vida de alguien más cambia en cuestión de segundos, porque aparecen dos hombres en una motocicleta y uno le dispara a sangre fría. ¡Pum pum! Escuchamos, y repetimos el video.

Esta semana he visto dos videos en mi cuenta de X, uno de ellos el día de hoy en donde a plena luz del día un hombre está acuchillando a otro, una y otra vez en la calle y un señor recargado en un barandal lo observa sin hacer nada.

Normalizar la muerte ajena como un acto de entretenimiento, porque en la mayoría de las escenas violentas que encontramos en internet, pocas personas se involucran y quien graba se convierte en un cómplice silencioso que añora tener millones de vistas en sus cuentas desconocidas.

Nos hemos vuelto testigos de escenas brutales y sádicas, como la de hace meses una suegra le disparó a quemarropa a su nuera en el departamento en donde se encontraba con su nieta recién nacida, porque “le había quitado a su hijo”. Sí, el que ocurrió en la colonia Polanco, en la Ciudad de México y el “viudo” decidió dejar el cuerpo de su esposa unos días más para poder amamantar a su hija antes de acudir a las autoridades.

¿En qué nos vamos convirtiendo los que miramos y “scrolleamos” la imagen por encontrar otra?

Normalizamos porque comienza a entretenernos y eso es el reflejo de la desensibilización al dolor. Hoy ya existe un concepto digital “doomscrolling”, vemos uno y queremos más, por lo que alimentamos al algoritmo para que nos dé más escenas como esa.

La muerte como parte de una transmisión, que vemos a detalle una y otra vez.