IFB, ¿cómo va?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Inversión Fija Bruta, IFB, es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y proporciona la infraestructura física para poder llevar a cabo los procesos de producción de bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, con la que se mide el crecimiento de la economía, relacionada, dado que para producir alguien debe trabajar, con la creación de empleos, y, ya que a quien trabaja se le paga por hacerlo, con la generación de ingresos, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía: que vivamos bien, que vivamos mejor.

La IFB es parte importante de la Inversión Directa, ID, que es la que llevan a cabo los empresarios para producir y ofrecer bienes y servicios, lo cual beneficia, no solo a los consumidores de esos satisfactores, sino a quienes trabajan en su producción: tienen empleo y generan ingreso, condiciones del bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener empleo, para lo cual se requiere de ID.

Ya tenemos, del Inegi, los datos de la IFB para mayo. En términos anuales, comparando con el mismo mes del año anterior, la IFB creció 2.4%. En términos mensuales, comparando con el mes anterior, decreció 0.4%. Comparemos.

En términos anuales, en mayo de 2025, la IFB decreció 6.4%. Un año después, en mayo de 2026, creció 2.4%, 8.8 puntos porcentuales más, el 137.5%. Se pasó de decrecimiento a crecimiento (bueno).

En términos mensuales, en mayo de 2025, la IFB creció 2.3%. Un año después, en mayo de 2026, decreció 0.4%, 2.7 puntos porcentuales menos, el 117.39%. Se pasó de crecimiento a decrecimiento (malo).

En términos anuales, en abril, la IFB creció 5.2%. Un mes después, en mayo, creció 2.4%, 2.8 puntos porcentuales menos, el 53.85%. Se mantuvo el crecimiento (bueno), pero resultó menor (malo).

En términos mensuales, en abril, la IFB creció 4.1%. Un mes después, en mayo, decreció 0.4%, 4.5 puntos porcentuales menos, el 109.76%. Se pasó de crecimiento a decrecimiento (malo).

En términos anuales, durante los primeros cinco meses de 2025, la IFB decreció, en promedio mensual, 6.50%. Un año después, entre enero y mayo pasados, decreció 0.06%, 6.44 puntos porcentuales menos, el 99.07%. Menor decrecimiento (bueno), pero decrecimiento al final de cuentas (malo).

En términos mensuales, durante los primeros cinco meses de 2025, la IFB decreció, en promedio mensual, 0.28%. Un año después, entre enero y mayo pasados, creció 0.58%, 0.86 puntos porcentuales más, el 307.14%. Se pasó del decrecimiento al crecimiento (bueno).

De las seis comparaciones, ¿con cuál se responde mejor la pregunta ¿cómo vamos en materia de IFB? Con la cuarta, comparando, en términos mensuales, los resultados de mayo con los de abril. Para tener la imagen completa: en enero la IFB decreció 1.0%; en febrero decreció menos, 0.4%; en marzo se recuperó el crecimiento, 0.4%; en abril se alcanzó, con 4.1%, el mayor crecimiento desde noviembre de 2020, 6.2%; en mayo decreció 0.4%. Sumamos tres meses con cada vez mejores resultados, buena racha que se interrumpió en mayo.

En junio y julio, ¿se recuperó el crecimiento? Y si sí, ¿fue cada vez mayor?