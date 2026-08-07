Van tropas a Michoacán por violencia

A pesar de que los productores agrícolas de Michoacán llevaban meses en reclamar que se reforzara de seguridad en zonas aguacateras y limoneras por las amenazas de grupos criminales que controlan y extorsionan en regiones, tuvo que ser hasta ahora que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de todas sus actividades en ese estado por la violencia imperante, que se anunciara el envío de más de mil 500 elementos de las Fuerzas Federales para esa tarea.

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió ayer un comunicado en el que informó el envío de tropas del Ejército y la Guardia Nacional que de inmediato iniciaron la vigilancia en carreteras y puntos cercanos a los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán y otros, para desarticular a las organizaciones delictivas que en esos lugares, de tiempo atrás, han secuestrado, desaparecido y ejecutado a varios dirigentes de organizaciones de productos que son exportados al vecino país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Siguen las andanadas y críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México y su gobierno, personalmente o a través de funcionarios de distintas áreas, significativamente de seguridad o fronterizos por narcotráfico desde nuestro país o de cara al T-MEC, cuyas negociaciones se dificultan por sus exigencias o amenazas, como en Las Vegas, en estos días, al defender su política arancelaria de la que dijo que algunos países, incluido México, por supuesto, se han aprovechado.

Aseguró que su país “ha sido perjudicado” por aranceles usados en su contra durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania y México, claro, que con Canadá, el otro país que con el suyo conforman el T-MEC, al que no dudó en calificar de “desagradable”.

De no confirmarse plenamente su presunta responsabilidad, pareciera que la FGR se sacó de la manga la orden de aprehensión del exgobernador perredista de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, por ordenar durante su gestión que se ocultaran o destruyeran evidencias de la desaparición de los 43 normalistas, ojalá no sea otro globo distractor.

Habría que recordar que la “verdad histórica” de ese caso, presentada por el entonces titular de la PGR Jesús Murillo Karam —quien permaneciera en prisión domiciliaria varios años y ahora con brazalete electrónico—, no ha sido desmentida desde hace casi 12 años, por más investigaciones posteriores y “comisiones de la verdad” que se integraran y desaparecieran en ese tiempo.

No pareció casual que el titular de la SEP dijera que los dos mil 500 pesos de la beca Rita Cetina que se empezaron a entregar a los padres de familia, “se los envía la Presidenta”. Se oirá el 2027.