El actor y la fama

Hay actores en el cine que cuentan con una carrera ilustre, repleta de reconocimiento y premios. Además de contar con una celebridad en ocasiones universal. Hay otros que son conocidos, probablemente no por el público general, de ser poseedores de un talento inigualable. Actrices y actores que dentro de la industria o en ciertos nichos de cinéfilos o conocedores del séptimo arte han encontrado un espacio de auténtico prestigio.

Uno de estos actores es el extraordinario Matt Dillon (New Rochelle, Nueva York, 1964). En 1989 protagonizó la cinta Drugstore Cowboy, la cual es probablemente la mejor película del director Gus Van Sant (Mente indomable). Por cierto, el realizador estadounidense tiene actualmente en cartelera el filme La negociación (2025). Recomiendo que vayan a verla.

En sus inicios, la carrera de Matt Dillon despuntó hasta que logró trabajar con Francis Ford Coppola. En 1983 filmó dos películas con el legendario cineasta, Los rebeldes y La ley de la calle, en las que compartía escenas con actores como Mickey Rourke y Dennis Hopper, y con otros intérpretes que, como él, buscaban el sueño hollywoodense —Patrick Swayze, Nicolas Cage, Tom Cruise, Emilio Estévez, Diane Lane y Ralph Macchio, entre otros más—.

A partir de ese momento, Matt Dillon logró dar un giro de timón y buscar papeles que lo retaran y que tuvieran mayor complejidad. Hubo muchas subidas y bajadas, películas excepcionales y algunas sinceramente fáciles de olvidar. Su trabajo actoral siempre ha sido una garantía. Al final no consiguió alcanzar esa susodicha “fama” y aquel reconocimiento que su talento verdaderamente merece.

En Drugstore Cowboy, basada en la novela autobiográfica de James Fogle, el actor Matt Dillon interpreta a Bob Hughes, un joven adicto que viaja con su esposa (Kelly Lynch) y una pareja de amigos (James Legros y Heather Graham) por el Noroeste Pacífico de Estados Unidos, robando farmacias para conseguir drogas para ellos mismos y para su venta en el mercado negro. Bob es un líder nato y su personalidad contagiosa permite que todos lo sigan en su camino impredecible, pero cuando la realidad comienza a irrumpir en la fantasía, decide cambiar su vida y abandonar todos sus malos hábitos, por lo que se pone en directo conflicto con todos aquellos que lo rodean.

El filme es un sobrio y efectivo estudio de personaje, nunca predecible y constantemente desafiando nuestras preconcepciones. Pero, sin duda alguna, el corazón de la historia es Matt Dillon. Su actuación nos devela en una construcción de diversas facetas y emociones a un hombre joven, inteligente, atractivo y sagaz que ha improvisado cada acción y decisión de su vida adulta. A pesar de todo, al final comprende con una madurez mayor a su edad que su existencia subversiva debe cambiar si se quiere mantener al margen de la locura y de la muerte.

Dillon nos recuerda en Drugstore Cowboy por qué es un actor sumamente singular y cautivador. La película está disponible en Prime Video.